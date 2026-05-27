Пересмотр программы EFF миссией МВФ: на повестке дня — реформы и финансовая стабильность

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев для проведения первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) для Украины объемом $8,1 млрд.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что 27 мая начались экспертные встречи с командой миссии МВФ в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций по IV статье.

По его словам, руководитель миссии в Украине Гэвин Грей очень четко очертил текущую ситуацию как в части выполнения программы, так и макроэкономической рамки, на которую за последние месяцы повлияли, в частности, геополитические изменения.

«Еще одним фактором сейчас являются внутренние процессы и необходимость принятия законодательных решений, определенных условиями программы.

Во время миссии мы будем очень детально обсуждать все параметры макроэкономической политики и внедрение структурных реформ. Что касается финансового сектора, то внимание будет сосредоточено, в частности, на темах активации буферов капитала и внедрения системы управления рисками третьих сторон в финансовых учреждениях.

Мы понимаем, что позиции, с которых стартуем в этом пересмотре, непростые. В то же время отмечу, что НБУ последовательно и системно выполняет свои обязательства. И мы готовы к дискуссиям по всем вопросам», — сказал он.

Андрей Пышный добавил, что для коллег очевидны сложность ситуации, информационное давление, в условиях которого приходится работать и отстаивать свою политику. По его словам, фактически был продолжен месседж, озвученный директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Париже: «Независимый НБУ играет ключевую роль в обеспечении макрофинансовой стабильности и является очень важным партнером программы МВФ для Украины».

«Контекстом первого пересмотра программы также является озвученное заявление участников встречи стран-партнеров G7 в Париже, в котором прямо отмечается важность неуклонного прогресса во внедрении реформ и выполнении программы.

Предыдущая программа показала, что Украина может выполнять сложные задачи, а гибкость МВФ и одновременно настойчивость в стратегических вопросах дают нам возможность находить правильные решения. Убежден, что в этот раз будет так же», — заявил глава НБУ.

