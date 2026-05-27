Перегляд програми EFF місією МВФ: на порядку денному — реформи та фінансова стабільність

Під час роботи місії будуть детально обговорювати усі параметри макроекономічної політики та впровадження структурних реформ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для проведення першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) для України обсягом $8,1 млрд.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що 27 травня розпочалися експертні зустрічі з командою місії МВФ у межах першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій за IV статтею.

За його словами, керівник місії в Україні Гевін Грей дуже чітко окреслив поточну ситуацію як щодо виконання програми, так і макроекономічної рамки, на яку за останні місяці вплинули, зокрема, геополітичні зміни.

«Ще одним фактором наразі є внутрішні процеси і потреба ухвалення законодавчих рішень визначених умовами програми.

Під час місії ми будемо дуже детально обговорювати усі параметри макроекономічної політики та впровадження структурних реформ. Щодо фінансового сектору, то увага буде зосереджена, зокрема, на темах активації буферів капіталу та впровадження системи управління ризиками третіх сторін у фінансових установах.

Ми розуміємо, що позиції, з яких стартуємо в цьому перегляді, непрості. Водночас відзначу, що НБУ послідовно та системно виконує свої зобов’язання. І ми готові до дискусій за усіма питаннями», - сказав він.

Андрій Пишний додав, що для колег є очевидними складність ситуації, інформаційний тиск, у якому нам доводиться працювати і відстоювати свою політику. За його словами, фактично було продовжено меседж, озвучений директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою в Парижі: «Незалежний НБУ відіграє ключову роль у забезпеченні макрофінансової стабільності та є дуже важливим партнером програми МВФ для України».

«Контекстом першого перегляду за програмою також є озвучена заява учасників зустрічі країн-партнерів G7 у Парижі, у якій прямо зазначається важливість неухильного прогресу у впровадженні реформ та виконанні програми.

Попередня програма показала, що Україна може виконувати складні завдання, а гнучкість МВФ та водночас наполегливість у стратегічних питаннях дають нам можливість знаходити правильні рішення. Переконаний, що цього разу буде так само», - заявив голова НБУ.

