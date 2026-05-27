ВККС продовжує добір суддів до Харківського апеляційного суду: нові результати конкурсу

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання:

Токмакова Алла Петрівна - 371,10 бала (не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Єрмак Наталія Валентинівна - 437,2 (врахувати інформацію, отриману за результатами спеціальної перевірки та під час співбесіди в межах конкурсу на посаду судді апеляційного суду. Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Мудрецька Ганна Володимирівна - 726 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Дворнін Олег Станіславович - відкладено.

Як відомо, 62 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 29 кандидатами: 22 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 2 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

