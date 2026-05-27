Уряд виділив 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень
Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
З цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.
«Ключове завдання для всіх ОВА та громад — оперативно встановити та запустити обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня», - додала вона.
Нагадаємо, у Києві завершують будівництво енергоефективної котельні на 4 МВт.
