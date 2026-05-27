Документи, передані добровільно, можна використовувати як докази у справі – ККС ВС

20:37, 27 травня 2026
Слідчий СБУ повідомив, що після часткової деокупації Куп’янського району йому надали багато документів, які стосувалися кримінального провадження.
Верховний Суд роз’яснив: якщо особа, у розпорядженні якої знаходяться речі, документи та інші матеріали, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, добровільно надає їх слідчому, це не свідчить про здобуття таких доказів органом досудового розслідування у позапроцесуальний спосіб та не є підставою для визнання їх недопустимими.

Такого висновку суд дійшов у справі щодо обвинувачення особи у пособництві державі-агресору за ст. 111-2 КК України.

Деталі справи

Апеляційний суд раніше скасував виправдувальний вирок місцевого суду та визнав обвинуваченого винуватим за ст. 111-2 КК.

У касаційній скарзі обвинувачений стверджував, що матеріали провадження не підтверджують те, що «грамота», «благодарность», трудовий договір, виписки з наказу підписували саме представники РФ. Також він зазначив, що вказані документи долучені з порушеннями процесуального закону та не є доказами.

У ККС зазначили, що під час розгляду справи свідок повідомив, що він працював слідчим СБУ та розслідував кримінальне провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК, у тому числі були відомості про вчинення обвинуваченим пособництва.

Після часткової деокупації Куп’янського району, йому було надано багато документів, які стосувалися кримінального провадження, в тому числі «благодарность» та «грамота», які вказували на наявність в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, що стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч. 7 ст. 111-1 КК стосовно обвинуваченого.

Враховуючи велике навантаження на слідчих СБУ, справа була передана до слідчого відділення Куп’янського управління поліції.

Колегія суддів ККС вказала, що в разі, коли особа, у розпорядженні якої знаходяться речі, документи та інші матеріали, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, висловлюючи своє волевиявлення, добровільно надає їх слідчому, це не свідчить про здобуття таких доказів органом досудового розслідування у позапроцесуальний спосіб та не є підставою для визнання їх недопустимими.

З огляду на викладене, а також на те, що свідки в судовому засіданні підтвердили добровільну видачу вказаних вище письмових доказів, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що доводи сторони захисту про отримання вказаних письмових доказів у позапроцесуальний спосіб є необґрунтованими і не впливають на допустимість доказів.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 15 квітня у справі № 529/1660/22 (провадження № 51-7201км23).

