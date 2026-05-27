Крок до роботаксі: в Україні почали тестувати дистанційне керування авто
Компанія Uklon розпочала дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, надалі це передбачатиме впровадження Autonomous Vehicles (безпілотних авто) включно з роботаксі.
«Разом з державою ми готові спільно формувати дорожню карту розвитку AV та створювати передумови для впровадження інновацій, що змінять майбутнє української мобільності»,- наголосив СЕО Uklon Сергій Гришков, пише «Інтерфакс-Україна».
У першій частині проєкту буде тестування дистанційно керованих авто в реальних умовах, застосовуючи спеціальне програмне забезпечення: датчики, камери, лідар, монітори, комп'ютер, мережу мобільного зв'язку, зокрема LTE та Starlink, а також безпосередньо станцію.
Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого й створено платформу для тестування.
В компанії пояснюють, що технологія «remote driving» дає водію можливість керувати автомобілем віддалено, використовуючи спеціальну станцію, оснащену трьома екранами, які відображають ситуацію на дорозі в умовах реального часу.
На підготовку до тестування команда компанії витратила більш ніж півроку. Наразі обрано партнера, який забезпечуватиме технологічне рішення. Ним стала естонська Elmo, продукти якої сертифіковано в Європі.
Окрім того, закуплено обладнання, яке було адаптовано під автомобілі.
Підготовка водіїв проходила понад 40 годин, протягом яких долалося більш ніж 500 км. Для тестування було залучено водіїв-партнерів Uklon.
У компанії сподіваються впровадити технологію швидше ніж за один рік.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.