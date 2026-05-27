Крок до роботаксі: в Україні почали тестувати дистанційне керування авто

В Україні розпочали тестування технології дистанційного керування автомобілем

Компанія Uklon розпочала дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, надалі це передбачатиме впровадження Autonomous Vehicles (безпілотних авто) включно з роботаксі.

«Разом з державою ми готові спільно формувати дорожню карту розвитку AV та створювати передумови для впровадження інновацій, що змінять майбутнє української мобільності»,- наголосив СЕО Uklon Сергій Гришков, пише «Інтерфакс-Україна».

У першій частині проєкту буде тестування дистанційно керованих авто в реальних умовах, застосовуючи спеціальне програмне забезпечення: датчики, камери, лідар, монітори, комп'ютер, мережу мобільного зв'язку, зокрема LTE та Starlink, а також безпосередньо станцію.

Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого й створено платформу для тестування.

В компанії пояснюють, що технологія «remote driving» дає водію можливість керувати автомобілем віддалено, використовуючи спеціальну станцію, оснащену трьома екранами, які відображають ситуацію на дорозі в умовах реального часу.

На підготовку до тестування команда компанії витратила більш ніж півроку. Наразі обрано партнера, який забезпечуватиме технологічне рішення. Ним стала естонська Elmo, продукти якої сертифіковано в Європі.

Окрім того, закуплено обладнання, яке було адаптовано під автомобілі.

Підготовка водіїв проходила понад 40 годин, протягом яких долалося більш ніж 500 км. Для тестування було залучено водіїв-партнерів Uklon.

У компанії сподіваються впровадити технологію швидше ніж за один рік.

