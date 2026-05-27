Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Процес примусового виконання рішень в Україні тривалий час залишався однією з найбільш бюрократизованих і проблемних сфер правозастосування. Закон № 4833-IX та наказ Міністерства юстиції № 1337/5 мають на меті змінити цю модель шляхом цифровізації виконавчого провадження та розширення автоматичної взаємодії між державними електронними реєстрами.

Нові правила передбачають спрощення окремих процедур для державних і приватних виконавців, скорочення паперового документообігу та пришвидшення обміну інформацією між органами влади. Особливе місце серед змін посідає захист прав військовослужбовців та членів їхніх родин у період воєнного стану.

Запровадження спеціального розділу XXII до Інструкції з організації примусового виконання рішень створює чіткий алгоритм для збереження єдиного житла захисників. Водночас для звичайних боржників правила стають жорсткішими: від автоматизованого пошуку електронних грошей до обмежень у реєстраційних діях з транспортними засобами.

Захист єдиного житла військовослужбовців

Під час воєнного стану в Україні запровадили тимчасову заборону на примусове стягнення єдиного житла військовослужбовців та інших захищених категорій громадян. Нові правила передбачені Законом № 4833-IX та наказом Мін’юсту № 1337/5, які також посилюють цифровізацію виконавчого провадження.

Під захист потрапляють військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, Держспецзв’язку та інших законних військових формувань, які проходять службу на території України. Водночас мораторій не поширюється на осіб, які самовільно залишили військову частину або дезертували.

Для зупинення стягнення боржник або його представник має подати виконавцю відповідну заяву — у паперовій чи електронній формі. До неї необхідно додати довідку про проходження служби, видану не раніше ніж за 10 днів до звернення та засвідчену гербовою печаткою або кваліфікованим електронним підписом.

Після отримання заяви виконавець зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня зупинити стягнення або реалізацію житла на торгах.

Водночас закон встановлює винятки. Мораторій не застосовується, якщо житло є предметом іпотеки у справі про звернення стягнення на заставлене майно, а також у справах про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, каліцтвом чи смертю особи.

Захист поширюється на єдине житло боржника, включаючи земельну ділянку, на якій воно розташоване. Виконавець має право відмовити у зупиненні стягнення, якщо буде встановлено, що у боржника у власності є два або більше об'єктів житлової нерухомості (крім тих, що на окупованих територіях або в зоні бойових дій).

Боржник зобов'язаний повідомити виконавця про втрату статусу військовослужбовця протягом 10 днів. Своєю чергою, виконавець має право перевіряти інформацію шляхом запитів до ТЦК та СП або центральних органів влади, які мають надати відповідь протягом 10 днів

Електронні гроші та АСВП

Окремо зміни стосується цифрових активів боржників та автоматизації виконавчого провадження. Закон № 4833-IX розширює повноваження виконавців на сферу електронних грошей та інтегрує Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) із банками та платіжними сервісами.

Відтепер виконавці отримують право накладати арешт не лише на банківські рахунки, а й на кошти, що зберігаються на електронних гаманцях боржників. Емітенти електронних грошей і небанківські надавачі платіжних послуг зобов’язані повідомляти виконавця про відкриття рахунків або електронних гаманців у день проведення такої операції.

Крім того, протягом шести місяців банки та фінансові установи мають підключитися до системи інформаційної взаємодії з АСВП. Це дозволить забезпечити фактично миттєве накладення арешту на кошти боржників у автоматичному режимі.

Водночас реформа передбачає і спрощення для боржників у разі повного погашення заборгованості. Якщо сума боргу не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, АСВП автоматично формуватиме повідомлення про погашення. Таке повідомлення стане підставою для оперативного виключення особи з реєстру боржників та автоматичного зняття арештів із рахунків.

Єдиний реєстр боржників

Суттєво змінюється і роль Єдиного реєстру боржників (ЄРБ), який стає ключовим інструментом контролю за майновими операціями боржників.

Відтепер нотаріуси, державні реєстратори та органи МВС зобов’язані перевіряти наявність особи у ЄРБ перед вчиненням реєстраційних або нотаріальних дій щодо відчуження майна. Якщо власник перебуває у реєстрі боржників, у проведенні таких дій мають відмовити.

Крім того, у разі спроби відчуження майна виконавець повинен бути повідомлений про це не пізніше наступного робочого дня.

Разом із тим закон передбачає окремі винятки. Зокрема, обмеження не поширюються на реєстрацію транспортного засобу, якщо вона не пов’язана з його відчуженням. Також дозволяється оформлення майна, придбаного через систему електронних торгів СЕТАМ у межах відповідного виконавчого провадження.

Окремий контроль запроваджується і для операцій із цінними паперами. Депозитарні установи при відкритті рахунків депонентам також будуть зобов’язані перевіряти інформацію про особу у Єдиному реєстрі боржників.

Реалізація майна

Наказ Мінюсту вносить уточнення у роботу системи СЕТАМ. Головна зміна стосується майна, що перебуває в іпотеці або заставі.

Нереалізоване заставне майно виставляється на повторний аукціон за ціною, яка не може бути меншою за суму заборгованості перед заставодержателем плюс витрати виконавчого провадження. Це запобігає знеціненню застави в процесі примусового продажу.

