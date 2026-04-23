  1. В Україні

Для боржників встановили нові правила: як змінили поріг боргу для стягнення єдиного житла

14:27, 23 квітня 2026
Коли можуть забрати житло і як працюватиме цифровізація.
Для боржників встановили нові правила: як змінили поріг боргу для стягнення єдиного житла
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4833-IX про цифровізацію виконавчого провадження, а документ вже офіційно опубліковано. Закон передбачає низку змін, зокрема підвищення порогу заборгованості для звернення стягнення на єдине житло боржника.

Як повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, з 23 квітня цей поріг збільшено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат — із 172 940 грн до 432 350 грн. За його словами, для накопичення такої заборгованості, наприклад за комунальні послуги, може знадобитися близько 14 років несплати.

Також законом передбачено, що для громадян, які мають борги за комунальні послуги на територіях бойових дій, упродовж трьох місяців зніматимуть арешти з майна та рахунків. Ця норма діятиме протягом усього періоду воєнного стану.

Окрім цього, у Міністерстві юстиції анонсували подальші кроки з цифровізації. Зокрема, протягом трьох місяців планується підготувати нормативну базу для автоматизованого зняття арештів з коштів боржників та їх виключення з Єдиного реєстру боржників, а також налагодити взаємодію цього реєстру з іншими державними базами даних.

Упродовж шести місяців передбачено завершити впровадження ключових інновацій: підключити всі банки до інформаційної взаємодії з державними та приватними виконавцями, запустити автоматичне зняття арештів після погашення боргу та автоматичне виключення боржників із реєстру.

Технічну реалізацію змін забезпечуватиме ДП «НАІС».

Додамо, що також ми писали, що закон встановлює, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування під час примусового виконання виконавчих документів не здійснюється звернення стягнення на єдине житло боржників (включаючи земельну ділянку, на якій розташоване таке житло), які у передбачений цим пунктом спосіб повідомили про свою належність до захищеної категорії, крім випадків:

1) якщо таке майно є предметом застави (іпотеки) за виконавчим документом про звернення стягнення на заставлене майно;

2) відшкодування збитків та шкоди, завданих кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Для цілей цього пункту захищеними категоріями є військовослужбовці ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України (крім військовослужбовців, яким призупинено військову службу або які під час дії воєнного стану самовільно залишили військову частину чи місце проходження військової служби або дезертирували).

борг приватний виконавець Україна держвиконавець стягнення заборгованості нерухомість

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Судово-юридична газета

