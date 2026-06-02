CNN подала до суду на Perplexity AI через використання понад 17 тисяч матеріалів без дозволу

Телекомпанія CNN звинуватила компанію Perplexity AI у порушенні авторських прав і незаконному використанні журналістських матеріалів для навчання та роботи своїх продуктів на основі штучного інтелекту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська телекомпанія CNN подала позов проти компанії Perplexity AI до федерального суду Нью-Йорка, звинувативши розробника пошукових сервісів на основі штучного інтелекту в порушенні авторських прав і прав на торговельні марки через несанкціоноване використання журналістських матеріалів CNN.

У позовній заяві, поданій 28 травня, CNN стверджує, що Perplexity незаконно копіювала, зберігала та поширювала її контент для роботи низки продуктів штучного інтелекту, зокрема споживчого чат-бота, корпоративних сервісів, API та браузера Comet.

Цей позов поповнив список судових спорів, у яких уже бере участь Perplexity. Компанія також захищається від претензій щодо порушення авторських прав і торговельних марок, поданих Dow Jones і NYP Holdings, Encyclopaedia Britannica та Merriam-Webster, The New York Times Company і Chicago Tribune Company.

CNN вимагає відшкодування збитків, розмір яких поки не розголошується, судової заборони на подальше використання контенту та розгляду справи за участю присяжних.

Звинувачення у порушенні авторських прав

У центрі позову — двоетапна схема порушення авторських прав, як її описує CNN.

По-перше, компанія стверджує, що Perplexity незаконно сканувала, збирала, копіювала та зберігала матеріали CNN для створення власного пошукового індексу та систем генерації відповідей із використанням зовнішніх джерел (Retrieval-Augmented Generation, RAG).

По-друге, за твердженням CNN, ці матеріали відтворюються у відповідях, які генерують продукти штучного інтелекту Perplexity.

У позові зазначається, що Perplexity «незаконно скопіювала понад 17 тисяч матеріалів CNN, включаючи статті, відео, зображення та інші роботи для забезпечення роботи своїх продуктів і сервісів».

CNN також стверджує, що продукти генеративного штучного інтелекту компанії створюють відповіді, які є «ідентичними або суттєво схожими» на захищені авторським правом матеріали телекомпанії. За твердженням позивача, такі відповіді часто є «дослівними або майже дослівними відтвореннями, викладами чи скороченими версіями оригінального контенту».

CNN звинуватила Perplexity в обході технічних обмежень

Телекомпанія також заявила, що Perplexity обходила встановлені видавцями технічні обмеження.

У позові зазначається, що веб-сканери компанії ігнорували або обходили захисні механізми, зокрема файли robots.txt, призначені для обмеження автоматизованого доступу до контенту.

CNN наголошує, що заблокувала доступ PerplexityBot до своїх матеріалів і ніколи не надавала компанії дозволу використовувати журналістський контент для потреб генеративного штучного інтелекту.

Невдала спроба партнерства

У документах також розкривається, що у 2025 році сторони намагалися укласти комерційну угоду.

CNN і Perplexity вели переговори щодо партнерства «CNN – Perplexity Comet Plus Partnership», яке мало набути чинності 1 жовтня 2025 року. Угода передбачала надання доступу до платного контенту CNN в обмін на компенсацію.

Однак, за словами CNN, сторони не змогли узгодити низку питань, зокрема обмеження щодо використання контенту CNN у відповідях штучного інтелекту. У результаті 24 листопада 2025 року переговори були припинені.

10 грудня 2025 року CNN надіслала компанії лист із вимогою припинити порушення. У ньому телекомпанія наголосила, що не надавала дозволу на використання свого контенту чи торговельних марок у сервісах Perplexity.

За твердженням позивача, компанія не відповіла на лист і продовжила використовувати матеріали CNN без дозволу.

Втрата доходів та претензії щодо торговельних марок

CNN стверджує, що дії Perplexity відволікають відвідувачів від сайтів видавців, зменшують доходи від підписок, реклами та ліцензування контенту.

На думку телекомпанії, користувачі, які отримують детальні згенеровані штучним інтелектом виклади матеріалів, мають «мало причин відвідувати першоджерело або платити за доступ до статті, яку вони щойно прочитали у скороченому вигляді».

Окрім порушення авторських прав, CNN звинувачує Perplexity у порушенні прав на торговельні марки відповідно до Закону Ленгема.

Зокрема, компанія стверджує, що Perplexity створює хибне враження про наявність партнерських відносин між сторонами та використовує бренд CNN таким чином, що це може вводити користувачів в оману.

У позові зазначається, що продукти Perplexity генерували неправдиву інформацію про можливість отримання доступу до преміального контенту CNN через платні підписки сервісу, хоча жодної такої угоди між сторонами не існує.

Також CNN стверджує, що Perplexity демонструє змінені, неповні або неточні версії матеріалів CNN разом із брендом телекомпанії, не повідомляючи користувачів про внесені зміни чи пропуски.

Окремо позов стосується так званих «галюцинацій» штучного інтелекту. За твердженням CNN, Perplexity створює та поширює контент, який помилково пов’язується з телекомпанією, що може вводити користувачів в оману щодо джерела та достовірності інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.