У судах Каліфорнії тестують систему штучного інтелекту для допомоги суддям у підготовці справ

ШІ буде готувати проєкти рішень та юридичні дослідження для суддів.

Фото: wp.com

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У США один із найбільших судів Каліфорнії тестує новий інструмент на основі штучного інтелекту, який може готувати проєкти судових ухвал та аналітичні довідки для суддів, насамперед у цивільних справах, пише Christianpost.

Компанія Learned Hand, яка створює ШІ виключно для потреб суддів, у березні оголосила про партнерство з Верховним судом округу Лос-Анджелес для вивчення можливостей використання штучного інтелекту в роботі суддів та працівників суду на всіх етапах розгляду справ.

Пілотна програма, яка наразі охоплює цивільні справи, коштуватиме понад 300 тисяч доларів і триватиме до початку 2027 року. Водночас, згідно з інформацією на сайті компанії Learned Hand, у майбутньому проєкт може бути розширений і на «обмежене використання у кримінальних судах».

Як зазначається в повідомленні, окремі судді отримають інструменти для «ефективного управління справами» завдяки доступу до технології штучного інтелекту, яка використовуватиме інформацію зі справ, узагальнення матеріалів, юридичні дослідження, аналіз та допомогу в підготовці документів для підтримки суддів під час підготовки до розгляду справ і роботи над ними.

На відміну від відкритих чат-ботів, таких як Claude або ChatGPT, система Learned Hand створена колишніми судовими клерками та юридичними радниками і працює на основі «закритої системи авторитетних джерел», яка пов’язує всі результати роботи системи з оригінальними матеріалами конкретної справи.

Засновник і генеральний директор Learned Hand Шломо Клаппер є колишнім помічником судді Апеляційного суду США та колишнім стратегом із впровадження технологій у компанії Palantir. За його словами, інструмент не покликаний замінити суддівський розсуд, а має допомогти подолати накопичення справ і навантаження на судову систему.

«Судді та працівники судів виконують надзвичайно ретельну роботу в умовах значного дефіциту часу. Learned Hand допомагатиме з підготовкою матеріалів, але, як і раніше, остаточні рішення ухвалюватимуть судді», — заявив Клаппер.

Верховний суд округу Лос-Анджелес вважається найбільшим судом першої інстанції у США. Майже 600 суддів обслуговують понад 10 мільйонів жителів у 36 будівлях судів. Щороку до суду надходить близько 1,2 мільйона справ.

Окрім співпраці з округом Лос-Анджелес, технологія Learned Hand вже використовується Верховним судом штату Мічиган та судами першої інстанції у десяти штатах США.

Ініціатива з’явилася на тлі ширшої дискусії щодо ролі штучного інтелекту в американській правовій системі, зокрема його використання суддями та учасниками судових процесів.

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