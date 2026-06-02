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В судах Калифорнии тестируют систему искусственного интеллекта для помощи судьям в подготовке дел

21:42, 2 июня 2026
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ИИ будет готовить проекты решений и юридические исследования для судей.
В судах Калифорнии тестируют систему искусственного интеллекта для помощи судьям в подготовке дел
Фото: wp.com
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Один из крупнейших судов Калифорнии тестирует новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который может готовить проекты судебных решений и аналитические справки для судей, прежде всего по гражданским делам, пишет Christianpost.

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Компания Learned Hand, которая создает ИИ исключительно для нужд судей, в марте объявила о партнерстве с Верховным судом округа Лос-Анджелес для изучения возможностей использования искусственного интеллекта в работе судей и сотрудников суда на всех этапах рассмотрения дел.

Пилотная программа, которая сейчас охватывает гражданские дела, будет стоить более 300 тысяч долларов и продлится до начала 2027 года. В то же время, согласно информации на сайте компании Learned Hand, в будущем проект может быть расширен и на «ограниченное использование в уголовных судах».

Как отмечается в сообщении, отдельные судьи получат инструменты для «эффективного управления делами» благодаря доступу к технологии искусственного интеллекта, которая будет использовать информацию из дел, обобщение материалов, юридические исследования, анализ и помощь в подготовке документов для поддержки судей во время подготовки к рассмотрению дел и работы над ними.

В отличие от открытых чат-ботов, таких как Claude или ChatGPT, система Learned Hand создана бывшими судебными клерками и юридическими советниками и работает на основе «закрытой системы авторитетных источников», которая связывает все результаты работы системы с оригинальными материалами конкретного дела.

Основатель и генеральный директор Learned Hand Шломо Клаппер является бывшим помощником судьи Апелляционного суда США и бывшим стратегом по внедрению технологий в компании Palantir. По его словам, инструмент не призван заменить судебное усмотрение, а должен помочь преодолеть накопление дел и нагрузку на судебную систему.

«Судьи и сотрудники судов выполняют чрезвычайно тщательную работу в условиях значительного дефицита времени. Learned Hand будет помогать с подготовкой материалов, но, как и прежде, окончательные решения будут принимать судьи», — заявил Клаппер.

Верховный суд округа Лос-Анджелес считается крупнейшим судом первой инстанции в США. Почти 600 судей обслуживают более 10 миллионов жителей в 36 зданиях судов. Ежегодно в суд поступает около 1,2 миллиона дел.

Помимо сотрудничества с округом Лос-Анджелес, технология Learned Hand уже используется Верховным судом штата Мичиган и судами первой инстанции в десяти штатах США.

Инициатива появилась на фоне более широкой дискуссии о роли искусственного интеллекта в американской правовой системе, в частности его использовании судьями и участниками судебных процессов.

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суд США искусственный интеллект ИИ

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