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Как войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП

22:54, 2 июня 2026
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КЭП можно оформить в одном из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).
Как войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП
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Украинцы могут авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и получить доступ к ряду онлайн-сервисов.

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Квалифицированная электронная подпись является аналогом собственноручной подписи в электронном формате и имеет такую же юридическую силу. Ее можно получить в одном из аккредитованных центров сертификации ключей.

Для входа в личный кабинет на веб-портале ПФУ необходимо

  • Перейти на сайт ПФУ
  • Выбрать способ входа — «По КЭП»
  • Указать АЦСК, в котором была получена ваша подпись
  • Загрузить файл ключа
  • Ввести пароль к ключу
  • Нажать «Войти»

После авторизации пользователи могут просматривать информацию о заработной плате и страховом стаже, получать электронные справки, в частности формы ОК-5, ОК-7 и справку о размере пенсии, знакомиться с материалами электронного пенсионного дела, проверять записи в электронной трудовой книжке и отслеживать историю обращений в Пенсионный фонд.

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