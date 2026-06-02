Как войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП
Украинцы могут авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и получить доступ к ряду онлайн-сервисов.
Квалифицированная электронная подпись является аналогом собственноручной подписи в электронном формате и имеет такую же юридическую силу. Ее можно получить в одном из аккредитованных центров сертификации ключей.
Для входа в личный кабинет на веб-портале ПФУ необходимо
- Перейти на сайт ПФУ
- Выбрать способ входа — «По КЭП»
- Указать АЦСК, в котором была получена ваша подпись
- Загрузить файл ключа
- Ввести пароль к ключу
- Нажать «Войти»
После авторизации пользователи могут просматривать информацию о заработной плате и страховом стаже, получать электронные справки, в частности формы ОК-5, ОК-7 и справку о размере пенсии, знакомиться с материалами электронного пенсионного дела, проверять записи в электронной трудовой книжке и отслеживать историю обращений в Пенсионный фонд.
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