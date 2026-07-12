Украину накроет новая волна потепления: синоптики рассказали, когда изменится погода

Уже с 14 июля температура воздуха начнёт постепенно повышаться, однако аномальной жары не ожидается.

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В ближайшие дни в Украине постепенно повысится температура воздуха, однако аномальной жары не прогнозируют. В то же время в понедельник часть областей накроют дожди, а в отдельных регионах будет прохладнее, чем на остальной территории. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, в понедельник, 13 июля, максимальная температура воздуха в Украине составит +22…+28 градусов.

В то же время вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области до Сумской области будет прохладнее — от +18 до +21 градуса.

13 июля дожди ожидаются в западных и северных областях, местами — в центральной части страны, а также на юге Одесской области.

На остальной территории Украины, по прогнозу, существенных осадков не предвидится.

В столице в понедельник утром и днем возможен более сильный северо-западный ветер.

Во второй половине дня или вечером синоптик прогнозирует дождь, поэтому жителям Киева рекомендуют взять с собой зонтики.

Температура воздуха днем составит около +25 градусов.

Наталья Диденко сообщила, что уже со вторника, 14 июля, в Украине начнётся потепление.

По её словам, погода будет комфортной, без чрезмерной жары.

«Тем, кто мерзнет, на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха. Причём комфортное, без этих парижско-мадридских раскалённых градусов. На западе Европы жара сохранится», — отметила синоптик.

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