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Где украинцы могут купить изъятые таможней товары и автомобили — подробности

23:00, 12 июля 2026
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Имущество, изъятое в связи с нарушением таможенных правил, отказом владельцев или истечением сроков таможенного контроля, продается исключительно через электронные аукционы.
Где украинцы могут купить изъятые таможней товары и автомобили — подробности
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Товары и транспортные средства, изъятые таможенными органами в связи с нарушением таможенных правил, отказом владельцев или истечением сроков пребывания под таможенным контролем, реализуются через электронные аукционы. В Государственной таможенной службе Украины напомнили, как происходит продажа такого имущества и что с ним делают, если покупателей не находят.

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Ежегодно таможенные органы изымают сотни партий товаров, которые являются предметом дел о нарушении таможенных правил, остаются невостребованными владельцами после истечения сроков нахождения под таможенным контролем или от которых владельцы добровольно отказываются в пользу государства.

В Гостаможне службе отметили, что процедура распоряжения таким имуществом остается неизменной.

Его реализуют через электронные торги, проведение которых, в зависимости от статуса имущества, администрируют АО «Прозорро.Продажи» или государственное предприятие «СЕТАМ». Средства, полученные от продажи, перечисляются в Государственный бюджет Украины.

В службе обратили внимание, что стартовая цена товаров и транспортных средств, выставленных на торги, уже включает все таможенные платежи. Поэтому победителю аукциона не нужно оплачивать их дополнительно.

По завершении торгов покупатель получает акт о приобретении установленной формы, который подтверждает его право собственности на приобретенный товар или транспортное средство.

Информация об имуществе, выставленном на продажу, регулярно обновляется на электронных площадках.

Через АО «Прозорро.Продажи» реализуется всё имущество, кроме конфискованного, тогда как через ГП «СЕТАМ» продаётся исключительно конфискованное имущество.

При необходимости потенциальные покупатели могут лично осмотреть лоты. График их осмотра указывается в объявлениях о проведении торгов.

Если реализовать имущество не удалось даже после проведения уценок, в отношении него может быть принято решение о безвозмездной передаче, переработке, утилизации или уничтожении. Решение зависит от характеристик конкретного имущества.

В Государственной таможенной службе также подчеркнули, что таможенные органы не имеют никакого отношения к магазинам, которые используют в своем названии слова «конфискат» или «таможенный конфискат».

В ведомстве пояснили, что такие названия являются лишь рекламным элементом и не связаны с официальной реализацией имущества, изъятого таможенными органами.

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Украина таможня

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