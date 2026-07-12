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Де українці можуть купити вилучені митницею товари та авто – подробиці

23:00, 12 липня 2026
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Майно, яке вилучили через порушення митних правил, відмову власників або завершення строків митного контролю, продають лише через електронні аукціони.
Де українці можуть купити вилучені митницею товари та авто – подробиці
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Товари й транспортні засоби, які вилучають митні органи через порушення митних правил, відмову власників або завершення строків перебування під митним контролем, реалізують через електронні аукціони. У Державній митній службі України нагадали, як відбувається продаж такого майна та що з ним роблять, якщо покупців не знаходять.

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Щороку митні органи вилучають сотні партій товарів, які є предметом справ про порушення митних правил, залишаються незатребуваними власниками після завершення строків перебування під митним контролем або від яких власники добровільно відмовляються на користь держави.

У Держмитслужбі зазначили, що процедура розпорядження таким майном залишається незмінною.

Його реалізують через електронні торги, проведення яких, залежно від статусу майна, адмініструють АТ «Прозорро.Продажі» або державне підприємство «СЕТАМ». Кошти, отримані від продажу, перераховуються до Державного бюджету України.

У службі звернули увагу, що стартова ціна товарів і транспортних засобів, виставлених на торги, вже включає всі митні платежі. Тому переможцю аукціону не потрібно сплачувати їх додатково.

Після завершення торгів покупець отримує акт про придбання встановленої форми, який підтверджує його право власності на придбаний товар або транспортний засіб.

Інформація про майно, виставлене на продаж, регулярно оновлюється на електронних майданчиках.

Через АТ «Прозорро.Продажі» реалізується все майно, крім конфіскованого, тоді як через ДП «СЕТАМ» продається виключно конфісковане майно.

За потреби потенційні покупці можуть особисто оглянути лоти. Графік їх огляду зазначається в оголошеннях про проведення торгів.

Якщо реалізувати майно не вдалося навіть після проведення уцінок, щодо нього можуть ухвалити рішення про безоплатну передачу, переробку, утилізацію або знищення. Рішення залежить від характеристик конкретного майна.

У Державній митній службі також наголосили, що митні органи не мають жодного стосунку до магазинів, які використовують у своїй назві слова «конфіскат» або «митний конфіскат».

У відомстві пояснили, що такі назви є лише рекламним елементом і не пов'язані з офіційною реалізацією майна, вилученого митницями.

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Україна митниця

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