Мигнули фарами іншому водію — у деяких випадках це може обернутися великим штрафом

Звична дія за кермом може коштувати майже 60 тисяч гривень: про що попередили водіїв.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато водіїв звикли мигати фарами, щоб подякувати іншому автомобілісту, попередити про патруль поліції чи камеру контролю швидкості. Проте у Великій Британії така звична дія може коштувати дуже дорого. Експерти нагадують, що правила дорожнього руху дозволяють використовувати фари лише в одному конкретному випадку, а за їх неправильне застосування водіям загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів (близько 60 тисяч гривень).

За яке миготіння фарами можуть оштрафувати

У Великій Британії водіям не рекомендують використовувати фари як спосіб спілкування з іншими учасниками дорожнього руху.

Найбільший ризик виникає тоді, коли автомобілісти миготінням попереджають інших про камери автоматичної фіксації порушень або поліцейські автомобілі. Такі дії можуть розцінити як перешкоджання роботі правоохоронців, за що передбачений штраф до 1000 фунтів стерлінгів.

Водночас навіть безневинне миготіння, наприклад для подяки чи запрошення проїхати першим, також не відповідає вимогам британських правил, оскільки інші водії можуть неправильно зрозуміти такий сигнал. Це підвищує ризик аварійних ситуацій.

Коли мигати фарами дозволено

Британські правила дорожнього руху дозволяють використовувати коротке миготіння фарами лише для того, щоб повідомити інших учасників руху про свою присутність на дорозі.

Тобто фари не повинні використовуватися для передачі будь-яких інших повідомлень або умовних сигналів.

Ще одна небезпека — занадто яскраві фари

Експерти також звернули увагу на проблему надто яскравого світла сучасних автомобільних фар. Воно може засліплювати інших водіїв, через що вони не встигають помітити перешкоди або небезпеку на дорозі.

За даними британського автомобільного клубу RAC, із 2014 року в країні в середньому щороку відбувається 263 дорожньо-транспортні пригоди, у яких одним із чинників стало засліплення світлом фар. Крім того, 61% учасників опитування вважають, що за останній рік ця проблема стала ще більш помітною.

Як уникнути штрафу

Фахівці радять використовувати фари виключно за їх прямим призначенням, а також регулярно перевіряти їхнє налаштування. Правильно відрегульоване світло не лише допоможе уникнути штрафів, а й зменшить ризик засліплення інших водіїв та зробить рух безпечнішим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.