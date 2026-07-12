  1. Суспільство
  2. / У світі

Мигнули фарами іншому водію — у деяких випадках це може обернутися великим штрафом

18:11, 12 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Звична дія за кермом може коштувати майже 60 тисяч гривень: про що попередили водіїв.
Мигнули фарами іншому водію — у деяких випадках це може обернутися великим штрафом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато водіїв звикли мигати фарами, щоб подякувати іншому автомобілісту, попередити про патруль поліції чи камеру контролю швидкості. Проте у Великій Британії така звична дія може коштувати дуже дорого. Експерти нагадують, що правила дорожнього руху дозволяють використовувати фари лише в одному конкретному випадку, а за їх неправильне застосування водіям загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів (близько 60 тисяч гривень).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За яке миготіння фарами можуть оштрафувати

У Великій Британії водіям не рекомендують використовувати фари як спосіб спілкування з іншими учасниками дорожнього руху.

Найбільший ризик виникає тоді, коли автомобілісти миготінням попереджають інших про камери автоматичної фіксації порушень або поліцейські автомобілі. Такі дії можуть розцінити як перешкоджання роботі правоохоронців, за що передбачений штраф до 1000 фунтів стерлінгів.

Водночас навіть безневинне миготіння, наприклад для подяки чи запрошення проїхати першим, також не відповідає вимогам британських правил, оскільки інші водії можуть неправильно зрозуміти такий сигнал. Це підвищує ризик аварійних ситуацій.

Коли мигати фарами дозволено

Британські правила дорожнього руху дозволяють використовувати коротке миготіння фарами лише для того, щоб повідомити інших учасників руху про свою присутність на дорозі.

Тобто фари не повинні використовуватися для передачі будь-яких інших повідомлень або умовних сигналів.

Ще одна небезпека — занадто яскраві фари

Експерти також звернули увагу на проблему надто яскравого світла сучасних автомобільних фар. Воно може засліплювати інших водіїв, через що вони не встигають помітити перешкоди або небезпеку на дорозі.

За даними британського автомобільного клубу RAC, із 2014 року в країні в середньому щороку відбувається 263 дорожньо-транспортні пригоди, у яких одним із чинників стало засліплення світлом фар. Крім того, 61% учасників опитування вважають, що за останній рік ця проблема стала ще більш помітною.

Як уникнути штрафу

Фахівці радять використовувати фари виключно за їх прямим призначенням, а також регулярно перевіряти їхнє налаштування. Правильно відрегульоване світло не лише допоможе уникнути штрафів, а й зменшить ризик засліплення інших водіїв та зробить рух безпечнішим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф автомобіль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Повернути товар без чека можна, але є нюанси: що говорить закон і яку позицію зайняв Верховний Суд

Коли відсутність чека не є перешкодою для захисту прав споживача та які документи можуть його замінити.

Велика Палата ВС пояснила, чому роботодавець не може таємно моніторити корпоративний телефон працівника

ВП ВС наголосила, що суди повинні оцінювати пропорційність втручання роботодавця у приватне життя працівника, навіть якщо отримана інформація формально не визнається персональними даними.

Будівельники зіпсували квартиру під час ремонту: як повернути гроші та змусити підрядника усунути дефекти

Які права має споживач у разі неякісного ремонту, коли можна вимагати відшкодування збитків, як діяти, якщо роботи виконувалися без письмового договору, та що з цього приводу говорить судова практика.

За систематичні образи в інтернеті можуть посадити – ЄСПЛ визнав допустимим реальне ув'язнення

ЄСПЛ підтвердив, що у виняткових випадках призначення реального позбавлення волі за тривалу кампанію наклепу та образ в інтернеті може відповідати вимогам статті 10 Конвенції.

Страхування майна в умовах війни: як захистити оселю від ракетних ударів та БПЛА

Де закінчується зона покриття, чому 100 кілометрів від фронту — це критична межа та як правильно оформити кримінальне провадження для отримання страхових грошей.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]