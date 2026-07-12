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Україну накриє нова хвиля потепління: синоптики розповіли, коли зміниться погода

22:30, 12 липня 2026
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Уже з 14 липня температура повітря почне поступово підвищуватися, однак аномальної спеки не очікується.
Україну накриє нова хвиля потепління: синоптики розповіли, коли зміниться погода
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Найближчими днями в Україні поступово підвищиться температура повітря, однак аномальної спеки не прогнозують. Водночас у понеділок частину областей накриють дощі, а в окремих регіонах буде прохолодніше, ніж на решті території. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За прогнозом синоптикині, у понеділок, 13 липня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +22…+28 градусів.

Водночас уздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину та Черкащину до Сумщини буде свіжіше — від +18 до +21 градуса.

13 липня дощі очікуються у західних та північних областях, місцями — у центральній частині країни, а також на півдні Одеської області.

На решті території України, за прогнозом, істотних опадів не передбачається.

У столиці в понеділок вранці та вдень можливий сильніший північно-західний вітер.

У другій половині дня або ввечері синоптикиня прогнозує дощ, тому жителям Києва рекомендують взяти із собою парасолі.

Температура повітря вдень становитиме близько +25 градусів.

Наталка Діденко повідомила, що вже з вівторка, 14 липня, в Україні розпочнеться потепління.

За її словами, воно буде комфортним, без надмірної спеки.

«Хто мерзне, на тижні очікується підвищення температури повітря. Причому комфортне, без оцих паризько-мадридських розпечених градусів. На заході Європи спека триватиме», — зазначила синоптикиня.

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Україна прогноз погоди погода

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