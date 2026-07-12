Позовна давність: які строки зараз діють для звернення до суду

Коли починається перебіг позовної давності, у яких випадках він зупиняється та на які вимоги ці строки не поширюються.

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Після поновлення перебігу позовної давності в Україні громадянам варто уважніше стежити за строками звернення до суду. Саме від дотримання встановлених законом термінів часто залежить можливість захистити свої права та законні інтереси. Законодавство визначає як загальний строк позовної давності, так і спеціальні строки для окремих категорій спорів, а також випадки, коли перебіг цього строку зупиняється або позовна давність взагалі не застосовується.

Що таке позовна давність

Позовна давність — це строк, протягом якого особа має право звернутися до суду для захисту свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність в Україні становить три роки.

Водночас для окремих категорій справ Цивільний кодекс України встановлює спеціальні строки.

У яких випадках діє спеціальна позовна давність

Позовна давність тривалістю один рік застосовується, зокрема, до вимог:

про стягнення штрафу або пені;

про спростування недостовірної інформації у медіа;

у зв'язку з недоліками проданого товару;

про розірвання договору дарування;

про оскарження рішень загальних зборів товариства;

в інших випадках, прямо визначених законом.

Коли починається перебіг позовної давності

Як правило, перебіг позовної давності починається з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права.

Разом із тим Цивільний кодекс України передбачає випадки, коли перебіг позовної давності:

зупиняється;

переривається;

або не застосовується взагалі.

У яких випадках перебіг позовної давності зупиняється

Перебіг позовної давності може бути зупинений, зокрема, у разі:

дії непереборної сили;

запровадження мораторію;

перебування сторони у складі Збройних Сил України чи інших військових формувань, переведених на воєнний стан.

Під час дії воєнного стану в Україні перебіг позовної давності був зупинений спеціальними положеннями Цивільного кодексу України.

Чому зараз важливо перевірити строки звернення до суду

У 2025 році Верховна Рада ухвалила Закон України №4434-IX від 14 травня 2025 року «Про внесення зміни до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності».

Саме цим законом передбачено поновлення перебігу строків позовної давності. Тому громадянам варто уважно контролювати строки звернення до суду та враховувати актуальні зміни законодавства, щоб не втратити можливість судового захисту своїх прав.

На які вимоги позовна давність не поширюється

Позовна давність не застосовується, зокрема, до:

вимог про захист особистих немайнових прав;

вимог вкладників до банків;

вимог про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю;

окремих вимог щодо страхових виплат;

інших випадків, передбачених законодавством.

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