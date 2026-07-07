Страхування майна в умовах війни: як захистити оселю від ракетних ударів та БПЛА

Де закінчується зона покриття, чому 100 кілометрів від фронту — це критична межа та як правильно оформити кримінальне провадження для отримання страхових грошей.

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Війна, розпочата Російською Федерацією проти України, внесла радикальні зміни у правове регулювання цивільних відносин. Важливо розуміти, що запровадження воєнного стану саме по собі не скасовує дію договорів страхування: права та обов’язки сторін залишаються чинними, хоча й з певними застереженнями щодо форс-мажорних обставин.

Сьогодні ж інститут страхування еволюціонував від пасивного захисту до дієвого інструменту відновлення економіки. Власники житла опинилися перед вибором із трьох сценаріїв: покривати збитки самостійно, чекати на державну допомогу або репарації, а також скористатися комерційним страховим захистом.

Торгово-промислова палата України ще у 2022 році засвідчила військову агресію Російської Федерації проти України як форс-мажорну обставину (обставину непереборної сили). У сфері страхування майна вирішальне значення має встановлення причинно-наслідкового зв'язку між воєнними діями та завданою шкодою. Саме від підтвердження такого зв'язку залежить оцінка страхового випадку та можливість отримання страхової виплати відповідно до умов конкретного договору страхування.

Водночас Національний банк України рекомендував страховим компаніям максимально спростити процедури врегулювання страхових випадків, зокрема використовувати електронний документообіг, дистанційне подання заяв та інші цифрові механізми взаємодії зі страхувальниками.

Страхування воєнних ризиків

Традиційне страхування майна громадян зазвичай покриває пожежі, стихійні лиха або затоплення, але бойові дії в них класифікуються як форс-мажор, що звільняє компанію від виплат. Враховуючи реалії повномасштабного вторгнення, страховики розробили окремі модулі або самостійні продукти. Ці поліси адаптовані до умов воєнного часу і дозволяють власникам та навіть орендарям (за згодою власника) перекласти фінансовий тягар відновлення житла на страхову компанію.

Страхові компанії пропонують покриття для різних видів житлової нерухомості, зокрема квартир, приватних будинків, дач і капітальних господарських споруд, зазначених у технічній документації. Крім самої будівлі, страхування може поширюватися на внутрішнє оздоблення, інженерні комунікації, а також рухоме майно — меблі, побутову техніку та інше обладнання. Деякі страхові програми передбачають можливість страхування й окремих специфічних об'єктів, зокрема сонячних електростанцій або сонячних панелей.

Що саме покриває «воєнний» поліс?

Поліси воєнного страхування, як правило, покривають ризики пошкодження або знищення майна внаслідок прямого чи опосередкованого влучання ракет, безпілотних літальних апаратів та інших засобів ураження. Страховими випадками також можуть визнаватися падіння уламків літальних апаратів чи боєприпасів, наслідки роботи засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також спричинені такими подіями вибухова хвиля, пожежа або вибух газу.

Важливо: конкретний перелік ризиків і винятків визначається умовами договору страхування та може відрізнятися залежно від страхової компанії.

Територіальні та часові пастки

Водночас договори страхування воєнних ризиків містять низку істотних обмежень, на які власникам майна варто звертати особливу увагу. Насамперед більшість страховиків не поширюють покриття на об'єкти, розташовані на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.

Крім того, окремі страхові компанії встановлюють географічні обмеження. Зокрема, деякі страховики не приймають на страхування нерухомість, що розташована менш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту або державного кордону з Росією чи Білоруссю, тоді як в окремих програмах така відстань може становити до 150 кілометрів.

Ще однією поширеною умовою є так званий період очікування. Як правило, страховий захист починає діяти не одразу після укладення договору та сплати страхового платежу, а через 7–15 днів. Такий механізм покликаний запобігти страхуванню майна безпосередньо перед настанням очевидної загрози.

Деякі договори також передбачають виключення зі страхового покриття у випадках, коли пошкоджене майно розташоване поблизу військових об'єктів, техніки або місць дислокації підрозділів Сил оборони України. Водночас перелік таких винятків, як і територіальні обмеження, визначається умовами конкретного договору страхування, тому перед його укладенням варто уважно ознайомитися з усіма положеннями полісу.

Як отримати страхову виплату за воєнні ризики: що потрібно зробити власнику житла

Отримання страхової виплати за пошкодження житла внаслідок воєнних дій потребує дотримання спеціальної процедури. На відміну від звичайних страхових випадків, страхувальник має не лише повідомити страхову компанію, а й виконати низку обов'язкових юридичних дій.

Насамперед після пошкодження майна необхідно протягом 24 годин повідомити про подію поліцію та ДСНС. Це дає змогу офіційно зафіксувати факт руйнування та обставини події.

Однією з ключових умов більшості програм страхування воєнних ризиків є відкриття кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»). Для цього власник майна має подати відповідну заяву до правоохоронних органів та надати страховій компанії витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

До проведення огляду представником страхової компанії власнику також рекомендується не розпочинати ремонтні роботи та не змінювати стан пошкодженого майна, оскільки це може ускладнити встановлення причин і розміру збитків.

Варто враховувати й взаємодію страхового відшкодування з державною програмою «єВідновлення». Якщо власник одночасно звернувся за державною компенсацією, страхова компанія може врахувати суму такої допомоги під час визначення остаточного розміру страхової виплати відповідно до умов договору страхування.

Страхування орендованого житла

Орендарі також можуть застрахувати житло від воєнних ризиків, однак за умови згоди власника нерухомості. При цьому страхування може поширюватися не лише на квартиру, а й на майно самого орендаря та витрати, які він поніс на облаштування житла.

Зокрема, орендар має можливість застрахувати власні речі — меблі, побутову техніку, комп'ютерну техніку та інше майно, а також кошти, вкладені у ремонт орендованої квартири. Для цього необхідно підтвердити свій страховий інтерес договором оренди.

На що звернути увагу

Страхування житла від наслідків війни поступово стає одним із найпоширеніших страхових продуктів в Україні. На відміну від державної програми «єВідновлення», страховий поліс дозволяє отримати компенсацію не лише за пошкодження самої нерухомості, а й за знищені меблі, побутову техніку, внутрішнє оздоблення та інше майно, якщо це передбачено договором.

Водночас перед укладенням договору варто уважно ознайомитися з його умовами. Особливу увагу слід приділити територіальним обмеженням, також необхідно перевіряти перелік страхових ризиків, оскільки окремі поліси покривають лише наслідки ракетних ударів чи атак безпілотників, але не пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів.

Перед підписанням договору обов'язково перевірте, чи не входить ваше місто до списку виключень (через близькість до фронту) та чи включає поліс покриття «ударної хвилі», яка є найчастішою причиною пошкодження вікон та внутрішнього оздоблення.

Не менш важливим є правильне оформлення документів після настання страхового випадку. Однією з ключових вимог більшості страховиків є наявність витягу з ЄРДР про відкриття кримінального провадження, що підтверджує зв'язок пошкодження майна з воєнною агресією.

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