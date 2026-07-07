Рада суддів роз'яснила, коли родинні зв'язки між суддею та помічником не утворюють конфлікту інтересів

При вирішенні цього питання, необхідно оцінювати не родинні зв'язки як такі, а фактичне перетинання службових повноважень відповідних осіб.

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Рада суддів України ухвалила рішення № 25, у якому детально роз’яснила питання наявності чи відсутності конфлікту інтересів у ситуаціях, коли помічником судді на адміністративній посаді працює близька особа іншого судді цього ж або вищого суду.

Приводом для розгляду стало звернення судді Верховного Суду Михайла Смоковича.

РСУ зазначила, що конфлікт інтересів відсутній у ситуації, коли помічником судді, зокрема того, який обіймає адміністративну посаду — голови суду чи його заступника, працює близька особа іншого судді.

Свою позицію Рада суддів обґрунтувала кількома ключовими тезами.

Посада помічника належить до патронатної служби, а добір здійснює безпосередньо сам суддя. Помічник підзвітний і підпорядкований виключно своєму судді та не перебуває в підпорядкуванні жодного іншого судді.

Покладення на суддю повноважень голови суду чи заступника є суто адміністративним фактором. Судді, здійснюючи правосуддя, не перебувають в адміністративній залежності від керівництва суду. Такого підпорядкування немає і між судами нижчої та вищої інстанцій.

Сам по собі перегляд в апеляційному чи касаційному порядку рішень судді, наділеного адмінповноваженнями, помічником якого є родич судді вищого суду, не створює конфлікту інтересів (якщо немає іншого приватного інтересу).

Коли ризик конфлікту інтересів усе ж виникає?

Попри загальну відсутність конфлікту, РСУ виділила окремі процесуальні винятки.

Потенційний конфлікт інтересів виникає, якщо помічник судді, який є близькою особою іншого судді, залучається безпосередньо до судового процесу — наприклад, виконує обов'язки секретаря судового засідання.

Реальний конфлікт інтересів утворюється, якщо у складі суду в цьому ж засіданні бере участь суддя, який є близькою особою такого помічника (що діє як секретар).

Такий конфлікт врегульовується процесуальним шляхом — через самовідвід (відвід) судді, або через усунення особи від виконання обов'язків, якщо процесуальне врегулювання не передбачене.

Що робити за наявності приватного інтересу?

Якщо у справі все ж наявний приватний інтерес (особисті, сімейні чи дружні стосунки), суддя зобов'язаний діяти за визначеним алгоритмом:

Розкрити інформацію про конфлікт інтересів перед учасниками процесу.

про конфлікт інтересів перед учасниками процесу. Заявити самовідвід (або дочекатися відводу).

Якщо після офіційного розкриття інформації учасники процесу не заявили відвід судді, конфлікт інтересів вважається врегульованим.

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