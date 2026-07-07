Рада суддів роз'яснила, коли родинні зв'язки між суддею та помічником не утворюють конфлікту інтересів
Рада суддів України ухвалила рішення № 25, у якому детально роз’яснила питання наявності чи відсутності конфлікту інтересів у ситуаціях, коли помічником судді на адміністративній посаді працює близька особа іншого судді цього ж або вищого суду.
Приводом для розгляду стало звернення судді Верховного Суду Михайла Смоковича.
РСУ зазначила, що конфлікт інтересів відсутній у ситуації, коли помічником судді, зокрема того, який обіймає адміністративну посаду — голови суду чи його заступника, працює близька особа іншого судді.
Свою позицію Рада суддів обґрунтувала кількома ключовими тезами.
Посада помічника належить до патронатної служби, а добір здійснює безпосередньо сам суддя. Помічник підзвітний і підпорядкований виключно своєму судді та не перебуває в підпорядкуванні жодного іншого судді.
Покладення на суддю повноважень голови суду чи заступника є суто адміністративним фактором. Судді, здійснюючи правосуддя, не перебувають в адміністративній залежності від керівництва суду. Такого підпорядкування немає і між судами нижчої та вищої інстанцій.
Сам по собі перегляд в апеляційному чи касаційному порядку рішень судді, наділеного адмінповноваженнями, помічником якого є родич судді вищого суду, не створює конфлікту інтересів (якщо немає іншого приватного інтересу).
Коли ризик конфлікту інтересів усе ж виникає?
Попри загальну відсутність конфлікту, РСУ виділила окремі процесуальні винятки.
Потенційний конфлікт інтересів виникає, якщо помічник судді, який є близькою особою іншого судді, залучається безпосередньо до судового процесу — наприклад, виконує обов'язки секретаря судового засідання.
Реальний конфлікт інтересів утворюється, якщо у складі суду в цьому ж засіданні бере участь суддя, який є близькою особою такого помічника (що діє як секретар).
Такий конфлікт врегульовується процесуальним шляхом — через самовідвід (відвід) судді, або через усунення особи від виконання обов'язків, якщо процесуальне врегулювання не передбачене.
Що робити за наявності приватного інтересу?
Якщо у справі все ж наявний приватний інтерес (особисті, сімейні чи дружні стосунки), суддя зобов'язаний діяти за визначеним алгоритмом:
- Розкрити інформацію про конфлікт інтересів перед учасниками процесу.
- Заявити самовідвід (або дочекатися відводу).
Якщо після офіційного розкриття інформації учасники процесу не заявили відвід судді, конфлікт інтересів вважається врегульованим.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.