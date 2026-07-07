Совет судей разъяснил, когда родственные связи между судьей и помощником не образуют конфликта интересов

При решении этого вопроса необходимо оценивать не родственные связи как таковые, а фактическое пересечение служебных полномочий соответствующих лиц.

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Совет судей Украины принял решение № 25, в котором детально разъяснил вопрос наличия или отсутствия конфликта интересов в ситуациях, когда помощником судьи на административной должности работает близкое лицо другого судьи этого же или вышестоящего суда.

Поводом для рассмотрения стало обращение судьи Верховного Суда Михаила Смоковича.

РСУ отметил, что конфликт интересов отсутствует в ситуации, когда помощником судьи, в частности того, который занимает административную должность — председателя суда или его заместителя, работает близкое лицо другого судьи.

Свою позицию Совет судей обосновал несколькими ключевыми тезисами.

Должность помощника относится к патронатной службе, а отбор осуществляет непосредственно сам судья. Помощник подотчетен и подчинен исключительно своему судье и не находится в подчинении у какого-либо другого судьи.

Возложение на судью полномочий председателя суда или заместителя является сугубо административным фактором. Судьи, осуществляя правосудие, не находятся в административной зависимости от руководства суда. Такого подчинения нет и между судами нижней и высшей инстанций.

Сам по себе пересмотр в апелляционном или кассационном порядке решений судьи, наделенного админполномочиями, помощником которого является родственник судьи вышестоящего суда, не создает конфликта интересов (если нет иного частного интереса).

Когда риск конфликта интересов все же возникает?

Несмотря на общую ответственность за отсутствие конфликта, РСУ выделил отдельные процессуальные исключения.

Потенциальный конфликт интересов возникает, если помощник судьи, являющийся близким лицом другого судьи, привлекается непосредственно к судебному процессу — например, исполняет обязанности секретаря судебного заседания.

Реальный конфликт интересов образуется, если в составе суда в этом же заседании принимает участие судья, являющийся близким лицом такого помощника (действующего в качестве секретаря).

Такой конфликт урегулируется процессуальным путем — через самоотвод (отвод) судьи, либо через отстранение лица от исполнения обязанностей, если процессуальное урегулирование не предусмотрено.

Что делать при наличии частного интереса?

Если в деле все же имеется частный интерес (личные, семейные или дружеские отношения), судья обязан действовать по определенному алгоритму:

Раскрыть информацию о конфликте интересов перед участниками процесса.

Заявить самоотвод (или дождаться отвода).

Если после официального раскрытия информации участники процесса не заявили отвод судье, конфликт интересов считается урегулированным.

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