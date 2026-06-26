РСУ надасть роз'яснення щодо конфлікту інтересів за зверненням судді Верховного Суду Михайла Смоковича

Рада суддів України розглянула заяву судді Верховного Суду Михайла Смоковича та прийняла рішення про надання роз'яснення щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів у його діяльності.

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Рада суддів України ухвалила рішення про надання роз'яснення щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів за заявою судді Верховного Суду Михайла Смоковича. Відповідний проєкт рішення було підтримано більшістю голосів членів Ради після детального обговорення та внесення правок.

Підготовка та доопрацювання документа

Як повідомив доповідач з цього питання Іван Кравченко, проєкт рішення було підготовлено у чіткій відповідності до порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності суддів.

Документ пройшов попереднє обговорення серед членів Ради суддів України, за результатами якого до тексту внесли низку змін, що торкнулися, зокрема, пунктів 1, 3, 4 та 9. Доповідач наголосив, що на розгляд було винесено остаточну редакцію, проте робоча група залишалася відкритою до додаткових пропозицій.

Результати голосування

Під час засідання було запропоновано проголосувати за рішення в цілому з умовою, що після засідання до нього можуть бути внесені виключно техніко-юридичні правки, які не змінюють суті та змісту документа.

Оскільки додаткових суттєвих зауважень від членів РСУ не надійшло, питання було винесено на голосування.

Рішення про надання роз'яснення було прийнято. Під час підрахунку та уточнення голосів зафіксовано, що двоє членів Ради утрималися, голосів «проти» не було.

Після успішного ухвалення цього рішення Рада суддів України перейшла до розгляду наступного питання порядку денного.

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