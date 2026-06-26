  1. Публікації
  2. / Суд інфо

РСУ надасть роз'яснення щодо конфлікту інтересів за зверненням судді Верховного Суду Михайла Смоковича

16:00, 26 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада суддів України розглянула заяву судді Верховного Суду Михайла Смоковича та прийняла рішення про надання роз'яснення щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів у його діяльності.
РСУ надасть роз'яснення щодо конфлікту інтересів за зверненням судді Верховного Суду Михайла Смоковича
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України ухвалила рішення про надання роз'яснення щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів за заявою судді Верховного Суду Михайла Смоковича. Відповідний проєкт рішення було підтримано більшістю голосів членів Ради після детального обговорення та внесення правок.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Підготовка та доопрацювання документа

Як повідомив доповідач з цього питання Іван Кравченко, проєкт рішення було підготовлено у чіткій відповідності до порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності суддів.

Документ пройшов попереднє обговорення серед членів Ради суддів України, за результатами якого до тексту внесли низку змін, що торкнулися, зокрема, пунктів 1, 3, 4 та 9. Доповідач наголосив, що на розгляд було винесено остаточну редакцію, проте робоча група залишалася відкритою до додаткових пропозицій.

Результати голосування

Під час засідання було запропоновано проголосувати за рішення в цілому з умовою, що після засідання до нього можуть бути внесені виключно техніко-юридичні правки, які не змінюють суті та змісту документа.

Оскільки додаткових суттєвих зауважень від членів РСУ не надійшло, питання було винесено на голосування.

Рішення про надання роз'яснення було прийнято. Під час підрахунку та уточнення голосів зафіксовано, що двоє членів Ради утрималися, голосів «проти» не було.

Після успішного ухвалення цього рішення Рада суддів України перейшла до розгляду наступного питання порядку денного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховний Суд Рада суддів України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продати будинок стане простіше: Мін'юст виключив спірну норму з Порядку вчинення нотаріальних дій

Мін'юст виключив із Порядку вчинення нотаріальних дій підставу для відмови у посвідченні договорів щодо нерухомості.

Уряд оновив правила реєстрації авто і видачі водійських посвідчень — зміни

Кабмін змінює правила видачі водійських посвідчень і реєстрації авто: адміністративні процедури, пільги для постраждалих від війни та нові механізми перевірок.

Господарський суд Києва розглядає спір щодо вимог до «Сенс Банку» на суму, еквівалентну 1,75 млрд грн

Спроба агрохолдингу достроково стягнути кошти з державного «Сенс Банку» викликала дискусії через можливі бюджетні ризики та питання до процесуального розподілу справи в суді.

Мільярд гривень за «катування правосуддям»: Верховний Суд роз’яснив межі відповідальності суддів

Чому не можна подати позов проти суду за програну справу.

Податки для інвесторів можуть знизити до 5%: у Раді пропонують альтернативні стимули для вкладень в український бізнес

Законопроєкт передбачає знижену ставку ПДФО для окремих інвестиційних доходів та скасування обов’язку подавати декларацію для частини інвесторів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]