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РСУ предоставит разъяснение относительно конфликта интересов по обращению судьи Верховного Суда Михаила Смоковича

16:00, 26 июня 2026
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Совет судей Украины рассмотрел заявление судьи Верховного Суда Михаила Смоковича и принял решение о предоставлении разъяснения относительно наличия или отсутствия конфликта интересов в его деятельности.
РСУ предоставит разъяснение относительно конфликта интересов по обращению судьи Верховного Суда Михаила Смоковича
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Совет судей Украины утвердил решение о предоставлении разъяснения относительно наличия или отсутствия конфликта интересов по заявлению судьи Верховного Суда Михаила Смоковича. Соответствующий проект решения был поддержан большинством голосов членов Совета после детального обсуждения и внесения правок.

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Подготовка и доработка документа

Как сообщил докладчик по этому вопросу Иван Кравченко, проект решения был подготовлен в строгом соответствии с порядком осуществления контроля за соблюдением законодательства о конфликте интересов в деятельности судей.

Документ прошел предварительное обсуждение среди членов Совета судей Украины, по результатам которого в текст были внесены ряд изменений, касающихся, в частности, пунктов 1, 3, 4 и 9. Докладчик подчеркнул, что на рассмотрение была вынесена окончательная редакция, однако рабочая группа оставалась открытой к дополнительным предложениям.

Результаты голосования

Во время заседания было предложено проголосовать за решение в целом с условием, что после заседания в него могут быть внесены исключительно технико-юридические правки, не изменяющие сути и содержания документа.

Поскольку дополнительных существенных замечаний от членов РСУ не поступило, вопрос был вынесен на голосование.

Решение о предоставлении разъяснения было принято. При подсчете и уточнении голосов зафиксировано, что двое членов Совета воздержались, голосов «против» не было.

После успешного принятия этого решения Совет судей Украины перешел к рассмотрению следующего вопроса повестки дня.

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Верховный Суд Рада судей Украины

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