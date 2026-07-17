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В КУоАП может появиться новая статья о насилии над детьми: за повторное нарушение — отчисление 20% заработка

16:50, 17 июля 2026 121
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Срок привлечения к ответственности за буллинг хотят увеличить с трех месяцев до одного года.
В КУоАП может появиться новая статья о насилии над детьми: за повторное нарушение — отчисление 20% заработка
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В Верховную Раду внесли законопроект № 15419, который должен усилить защиту детей от буллинга и других форм насилия и устранить пробелы в законодательстве, из-за которых обидчики нередко избегают ответственности, а дети остаются без надлежащей правовой защиты.

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Буллинг является довольно распространенным не только в Украине, но и во всем мире. По данным социологических исследований, с проявлениями буллинга в Украине сталкиваются 8 из 10 детей. При этом часть опрошенных детей призналась, что страдает от издевательств не только со стороны школьников, но и подвергается притеснениям со стороны учителей.

Буллинг (травля) — это систематическая, умышленная агрессивная травля, запугивание и психологическое или физическое насилие, направленные на одного человека со стороны другого лица или группы. Основное отличие от обычного конфликта — это дисбаланс сил (жертве трудно защитить себя) и регулярность действий.

Наказание за буллинг сейчас

Согласно действующей статье 38 КУоАП, административное взыскание по делам, рассматриваемым судами, может быть наложено не позднее чем через три месяца со дня совершения правонарушения. Дела о буллинге в отношении участников образовательного процесса являются специфическими: они требуют длительного сбора доказательств, проведения психолого-педагогических экспертиз, опроса несовершеннолетних в присутствии родителей или психологов. Часто суды не укладываются в трехмесячный срок (особенно с учетом каникулярного периода), из-за чего производства закрываются в связи с истечением сроков, а обидчики избегают ответственности.

Также действующее законодательство предусматривает ответственность за домашнее насилие (статья 173-2) и за буллинг в учреждениях образования (статья 173-4), однако, если ребенок становится жертвой жестокого обращения, психологического давления или экономического ограничения со стороны тренера в частной секции, руководителя кружка, соседей или посторонних лиц в общественном пространстве, и эти действия не имеют признаков уголовного правонарушения, привлечь виновных к ответственности по специальной статье невозможно.

Что хотят изменить

Авторы законопроекта предлагают увеличить срок наложения административного взыскания за буллинг, предусмотренный статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушения.

Это коррелирует со сроками, уже установленными для других общественно опасных проступков (например, связанных с коррупцией или нарушением правил безопасности).

Кроме того, законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173-9 «Совершение насилия и жестокого обращения в отношении ребенка».

Новая статья предусматривает следующее:

Совершение физического, психологического или экономического насилия, а также жестокое обращение в отношении ребенка, направленные на унижение его достоинства, причинение психологических или физических страданий, которые не повлекли телесных повреждений и не подпадают под признаки буллинга (травли) или домашнего насилия, —

влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, либо совершенные группой лиц, —

влекут за собой наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также законопроектом предлагается отнести рассмотрение дел по новой статье к компетенции районных, районных в городах, городских и горрайонных судов, а право составлять соответствующие протоколы предоставить органам Национальной полиции.

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Верховная Рада Украины законопроект дети КУоАП

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