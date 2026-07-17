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У КУпАП може з'явитися нова стаття про насильство над дітьми: за повторне порушення — відрахуванням 20% заробітку

16:50, 17 липня 2026 120
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Строк покарання за булінг хочуть збільшити з трьох місяців до року.
У КУпАП може з'явитися нова стаття про насильство над дітьми: за повторне порушення — відрахуванням 20% заробітку
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До Верховної Ради внесли законопроєкт № 15419, який має посилити захист дітей від булінгу та інших форм насильства та усунути прогалини в законодавстві, через які кривдники нерідко уникають відповідальності, а діти залишаються без належного правового захисту.

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Булінг є досить поширеним не лише в Україні, а й в усьому світі. За даними соціологічних досліджень, із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей. При чому, частина опитаних дітей зізналася, що потерпають від знущань не лише з боку школярів, а зазнають утисків й з боку вчителів.

Булінг (цькування) — це систематичне, навмисне агресивне цькування, залякування та психологічне або фізичне насильство, спрямоване на одну людину з боку іншої особи або групи. Основна відмінність від звичайного конфлікту — це дисбаланс сил (жерти тяжко себе захистити) та регулярність дій.

Покарання за булінг зараз

Згідно з чинною статтею 38 КУпАП, адміністративне стягнення у справах, які розглядаються судами, може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Справи про булінг щодо учасників освітнього процесу є специфічними: вони потребують тривалого збору доказів, проведення психолого-педагогічних експертиз, опитування неповнолітніх у присутності батьків або психологів. Часто суди не вкладаються у тримісячний строк (особливо з урахуванням канікулярного періоду), через що провадження закриваються за спливом строків, а кривдники уникають відповідальності.

Також чинне законодавство передбачає відповідальність за домашнє насильство (стаття 173-2) та за булінг у закладах освіти (стаття 173-4), проте, якщо дитина стає жертвою жорстокого поводження, психологічного тиску чи економічного обмеження з боку тренера у приватній секції, керівника гуртка, сусідів або сторонніх осіб у публічному просторі, і ці дії не мають ознак кримінального правопорушення, притягнути винних до відповідальності за спеціальною статтею неможливо.

Що хочуть змінити

Автори законопроєкту пропонують збільшити строк накладення адміністративного стягнення за булінг, передбачений статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, із трьох місяців до одного року з дня вчинення правопорушення.

Це корелює зі строками, що вже встановлені для інших суспільно небезпечних проступків (наприклад, пов'язаних з корупцією або порушенням правил безпеки).

Крім того, законопроєкт пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 173-9 «Вчинення насильства та жорстокого поводження щодо дитини».

Нова стаття передбачає наступне:

Вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства, а також жорстоке поводження щодо дитини, що спрямовані на приниження її гідності, заподіяння психологічних чи фізичних страждань, які не спричинили тілесних ушкоджень і не підпадають під ознаки булінгу (цькування) або домашнього насильства, —

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, або вчинені групою осіб, —

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Також законопроєктом пропонується віднести розгляд справ за новою статтею до компетенції районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів, а право складати відповідні протоколи надати органам Національної поліції.

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Верховна Рада України законопроект діти КУпАП

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