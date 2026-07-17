У КСУ обговорили з представниками Чехії та ОБСЄ реформу конституційного правосуддя та чеський досвід дисциплінарного провадження

У Конституційному Суді України відбулася зустріч із представниками Чехії та ОБСЄ, під час якої обговорили реформу конституційного правосуддя, використання чеського досвіду та подальшу співпрацю.

Фото: КСУ

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У Конституційному Суді України відбулася зустріч, що стала черговим кроком у розбудові одного з найбільш змістовних напрямів міжнародної співпраці Конституційного Суду України – діалогу з конституційною юстицією Чеської Республіки. Про це повідомили у КСУ.

Виконувач обов'язків Голови КСУ Олександр Петришин та судді Олександр Водянніков, Віктор Городовенко, Віктор Кичун і Оксана Грищук зустрілися з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Любошем Веселим та Спеціальним представником Головування ОБСЄ – Координатором проєктів в Україні Петром Марешем.

Відкриваючи зустріч, Олександр Петришин нагадав, що співпраця між конституційними судами України та Чехії триває понад чверть століття з 1998 року і за цей час набула характеру системної, змістовної взаємодії. Він відзначив, що правові системи двох держав мають багато спільного, а подібність окремих інституційних і процедурних підходів створює належне підґрунтя для практичного обміну досвідом. Професійний діалог між судами, наголосив він, поглиблює спільне розуміння засадничих цінностей європейської правової цивілізації – людської гідності, свободи, демократії та верховенства права.

Судді Конституційного Суду України поінформували гостей про поточний стан реформ конституційного правосуддя, зокрема про нову процедуру добору кандидатів на суддівські посади в Суді та про критичну важливість своєчасного заповнення вакансій для стабільної роботи Суду. Було підкреслено: навіть в умовах війни Конституційний Суд України не призупиняє виконання своєї місії — захисту конституційних прав і свобод людини та непорушності демократичних засад. Кожне рішення Суду сьогодні має особливу вагу для збереження конституційного ладу та стійкості правової системи держави.

Особливу увагу учасники приділили вимірним наслідкам співпраці між судами. Ключовою подією останнього року стали ознайомчі візити суддів і працівників Секретаріату КСУ до Конституційного Суду Чеської Республіки в лютому 2026 року, організовані за підтримки Програми підтримки ОБСЄ для України. Ці візити вже дали два конкретні результати.

По-перше, доступ до чеської конституційної юриспруденції став реальністю для українських юристів. Безпосередньо за наслідками обговорень під час візитів Конституційний Суд Чеської Республіки запустив у своїй базі рішень NALUS ШІ-асистента українською мовою. Це суттєво полегшило доступ українських суддів, правників і дослідників до практики чеського органу конституційної юрисдикції — і водночас перетворило чеську судову практику на дієвий інструмент для порівняльно-правового аналізу у власних деліберативних процесах КСУ.

По-друге, чеський досвід має особливе значення для подальшого вдосконалення законодавчих рамок функціонування Конституційного Суду України. Модель дисциплінарного провадження щодо суддів Конституційного Суду Чехії Конституційний Суд України визначив як один із найбільш релевантних орієнтирів для України. Знання, здобуті під час візитів, безпосередньо вплинули на позицію КСУ в дискусії щодо законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Суду: адаптовану чеську інституційну модель дисциплінарного провадження було представлено під час парламентських обговорень у травні 2026 року як пропозицію до українського законодавчого регулювання.

Ці два приклади учасники зустрічі назвали наочним підтвердженням того, що інституційний діалог між судами вже сьогодні конвертується в конкретні, практично застосовні результати.

Сторони домовилися про подальшу проєктну взаємодію з Програмою підтримки ОБСЄ для України, спрямовану на зміцнення інституційної спроможності Конституційного Суду України, вдосконалення якості підготовки та аргументації його рішень, розвиток комунікаційної політики Суду та подальший поступ України шляхом європейської інтеграції.

Зустріч стала черговим етапом професійного діалогу Конституційного Суду України з Чеською Республікою та ОБСЄ й окреслила орієнтири подальшої практичної співпраці.

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