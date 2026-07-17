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Для електросамокатів готують нові обмеження: Львів одним із перших вводить ліміт швидкості

13:44, 17 липня 2026 113
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В Україні готують нові правила використання електросамокатів через зростання кількості ДТП.
Для електросамокатів готують нові обмеження: Львів одним із перших вводить ліміт швидкості
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Влітку на вулицях українських міст стрімко зростає кількість електросамокатів. Разом із популярністю цього виду транспорту збільшується й кількість дорожньо-транспортних пригод і травм, особливо серед дітей та підлітків. Медики зазначають, що після падінь з електросамокатів неповнолітні нерідко потрапляють до лікарень із переломами, черепно-мозковими травмами, струсами мозку та іншими серйозними ушкодженнями.

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Показовою є ситуація у Львові. Лише протягом червня та перших двох тижнів липня до медичних закладів міста звернулися 70 дітей, які травмувалися під час катання на електросамокатах.

Фахівці пояснюють, що основними причинами таких випадків є нехтування правилами дорожнього руху, перевищення безпечної швидкості, відсутність захисного спорядження та керування електросамокатами дітьми, які не мають достатніх навичок. Водночас батьки не завжди усвідомлюють, що навіть нетривала поїздка без шолома може закінчитися серйозною травмою.

Як наголошувала «Судово-юридична газета», стрімке поширення електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого малого електротранспорту створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів мобільності. Зростання кількості ДТП змушує органи влади шукати як законодавчі, так і практичні способи підвищення безпеки.

Саме з цією метою в Україні пропонують комплексно врегулювати використання електросамокатів, моноколіс, електровелосипедів, сігвеїв, гіробордів та іншого малого електротранспорту. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні», необхідність якого автори пояснюють збільшенням кількості аварій за участю таких транспортних засобів.

Крім того, у Верховній Раді готується до другого читання  законопроєкт №3023, який має визначити правовий статус персонального легкого електротранспорту та його користувачів.

Водночас, поки законодавчі ініціативи ще перебувають на розгляді, окремі міста вже почали самостійно впроваджувати додаткові заходи безпеки.

Зокрема, у Львові готуються обмежити швидкість руху електросамокатів. У місті вже визначили перші 11 локацій, де планують встановити експериментальні дорожні знаки, які обмежуватимуть швидкість електросамокатів, моноколіс і велосипедів до 15 км/год.

Як повідомили у Львівській міській раді, нові знаки з'являться на ділянках, які визнали потенційно небезпечними за результатами аналізу аварійності та звернень мешканців.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури зазначили, що під час відбору цих локацій враховували статистику патрульної поліції щодо дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів і користувачів електросамокатів за 2023–2025 роки.

Обмеження швидкості планують запровадити на таких ділянках:

  • перехрестя проспекту В’ячеслава Чорновола та вулиці Липинського;
  • вул. Куліша;
  • вул. Шевченка (від вул. Пстрака до вул. Хорватської);
  • вул. Захисників України;
  • вул. Городоцька (від вул. Меретина до вул. Озаркевича);
  • вул. Дорошенка (від будинку №45 до №65);
  • вул. Коперника (від площі Лема до вул. Бандери);
  • площа Соборна;
  • вул. Пекарська (від площі Соборної до вул. Тершаковців);
  • вул. Пасічна (від вул. Голубця до вул. Таджицької);
  • перехрестя вул. Княгині Ольги та вул. Володимира Великого.

Водночас європейські країни вже посилюють вимоги до користувачів такого транспорту. Зокрема, у Польщі дітям до 13 років заборонено керувати електросамокатами та іншими засобами персонального транспорту на дорогах. Виняток становить лише рух у житловій зоні під наглядом дорослої особи.

Також особи віком до 16 років зобов’язані використовувати захисні шоломи під час пересування велосипедом, електросамокатом, електровелосипедом та іншими засобами особистого транспорту.

Перший штраф виписали вже через кілька годин після набуття чинності нових правил. Штраф отримала матір 14-річного підлітка, який їздив електросамокатом без шолома.

У матеріалі «Судово-юридичної газети» піднімалося питання можливого запровадження технічного контролю для такого транспорту в Україні — зокрема, сертифікації під час продажу або техогляду в процесі експлуатації. Водночас у Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що найближчим часом електротранспорт не отримає статус повноцінних колісних транспортних засобів і не підлягатиме обов’язковій класифікації чи сертифікації.

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Верховна Рада України Львів ДТП законопроект дороги Україна Парламент аварія електросамокати

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