Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Стрімкий розвиток мікромобільності в українських містах став справжнім викликом для міст, оскільки швидкість поширення електросамокатів, гіробордів та моноколес суттєво випереджає темпи адаптації дорожньої інфраструктури. Наслідком цього стало різке зростання кількості травматичних наїздів на пішоходів, серед яких найвразливішою категорією залишаються діти.

Черговим підтвердженням критичності ситуації став випадок, що нещодавно трапився у центрі Львова. Підліток, рухаючись на електросамокаті, скоїв наїзд на 2-річну дитину, яку було внаслідок отриманих травм було госпіталізовано. Ця подія — черговий приклад відсутності належної інфраструктури, нехтування правилами та правової неврегульованисті.

До 2023 року водії електросамокатів взагалі прирівнювалися до пішоходів, що ускладнювало їх притягнення до відповідальності. Ситуація змінилася з набранням чинності Законом України № 2956-IX, який ввів офіційне поняття електричного колісного транспортного засобу. Законодавчі зміни дозволили правоохоронцям та судам чітко кваліфікувати дії самокатників як водіїв, що підлягають адміністративному та кримінальному покаранню за порушення правил дорожнього руху.

Класифікація та правовий статус самоката

Згідно з чинним законодавством, зокрема Законом № 2956-IX легкі електричні транспортні засоби поділяються на дві категорії:

Легкий персональний електричний ТЗ: потужність до 1000 Вт, швидкість до 25 км/год. До цієї категорії належать майже всі прокатні самокати.

Низькошвидкісний легкий електричний ТЗ: швидкість 10–50 км/год, маса до 600 кг.

Важливо, що для кваліфікації самоката як ТЗ не обов'язкова наявність номерного знака чи водійського посвідчення. Більше того, Верховний Суд 15 березня 2023 року у справі № 127/5920/22 встановив, що використання електросамоката є діяльністю, що створює підвищену небезпеку (джерелом підвищеної небезпеки), оскільки він приводиться в рух двигуном. А особи, що керують, такими транспортними засобами як електросамокати, електроскутери, електровелосипеди, гіроскутери, є водіями і зобов`язані дотримуватися Правил дорожнього руху.

Судова практика: Адміністративна відповідальність (ст. 130 КУпАП)

Найбільш розповсюдженою є практика щодо керування самокатами у стані сп'яніння.

Так у справі № 756/14542/25 Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про притягнення водія електросамоката до відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння. До порушника застосовано штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

Суд відхилив аргументи захисту про те, що електросамокат із потужністю до 3 кВт не є транспортним засобом у розумінні КУпАП. Суд зазначив, що стаття 130 КУпАП охоплює будь-які транспортні засоби, а не лише окремі їх категорії.

Відмова від огляду також є підставою для відповідальності. У справі № 686/24547/25 Хмельницький апеляційний суд підтвердив правомірність штрафу та позбавлення права керування щодо особи, яка керувала електросамокатом та відмовилася від проходження огляду на стан сп’яніння.

Суд наголосив, що особа, яка керує самокатом, є водієм транспортного засобу у розумінні КУпАП, а відмова від огляду прирівнюється до керування у стані сп’яніння.

Важливо: Позбавлення прав застосовується навіть до осіб, які на момент ДТП взагалі не мали водійського посвідчення — це превентивний захід, що забороняє їм отримувати права у майбутньому протягом строку стягнення

Судова практика: Кримінальна відповідальність (ст. 291 КК України)

У разі наїзду з тяжкими наслідками, такими як травми середньої тяжкості або смерть, настає кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті правил.

Вінницьким міським судом від 20 березня 2023 року у справі № 127/18419/22 винесено вирок по справі про дорожньо-транспортну пригоду за участю неповнолітнього, який керував орендованим електросамокатом і здійснив наїзд на пішохода на тротуарі.

Суд встановив, що неповнолітній рухався на електросамокаті по тротуару, де допустив наїзд на жінку. Внаслідок інциденту потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Під час розгляду справи було проведено експертизу, яка підтвердила порушення водієм вимог Правил дорожнього руху, зокрема пунктів 10.1 та 11.13 ПДР, що забороняють рух транспортних засобів по тротуарах та передбачають обов’язок водія бути уважним і не створювати небезпеки для пішоходів.

Суд визнав особу винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Окремо суд ухвалив рішення про стягнення з винуватця або цивільно відповідальних осіб, майнової та моральної шкоди на користь потерпілої у розмірі близько 159 000 грн.

У вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 03 березня 2025 року у справі № 589/4603/24 мова йде про випадок дорожньо-транспортної пригоди за участю електросамоката Ninebot G30E11, який призвів до тілесних ушкоджень середньої тяжкості у неповнолітньої.

Обвинувачений керував орендованим електросамокатом та перевозив неповнолітню пасажирку. Рухаючись тротуаром, він виїхав на проїзну частину в зоні пішохідного переходу, де відбулося зіткнення з автомобілем. Унаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Дії водія були кваліфіковані за статтею 291 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.

У мотивувальній частині вироку суд прямо зазначив, що електросамокат Ninebot G30E11не класифікується як механічний транспортний засіб через обмежену швидкість і потужність відповідно до п. 1.10 ПДР України. Водночас ця обставина не стала підставою для звільнення від відповідальності. Суд дійшов висновку, що особа, яка керує таким засобом, все одно є учасником дорожнього руху та зобов’язана дотримуватися Правил дорожнього руху.

Коли за кермом неповнолітній

Це одне з найскладніших питань. Малолітні особи до 14 років не несуть відповідальності, оскільки за них відповідають батьки, якщо не доведуть, що належно виховували дитину. Неповнолітні особи від 14 до 18 років відповідають за завдану шкоду самостійно, а у разі відсутності у них майна — додаткову відповідальність несуть батьки.

Верховний Суд у справі №127/5920/22 розглянув справу щодо резонансної дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля МАЗ та електросамоката, на якому перебували двоє малолітніх дітей. Внаслідок зіткнення одна дитина загинула.

Суд встановив, що електросамокатом керувала малолітня особа, яка перевозила пасажира-дитину. Під час руху відбулося зіткнення з вантажним автомобілем. У межах кримінального та цивільного розгляду було досліджено обставини ДТП, дотримання Правил дорожнього руху та причинно-наслідковий зв’язок між діями учасників події.

Верховний Суд дійшов висновку, що водій вантажного автомобіля МАЗ не порушував вимог Правил дорожнього руху та не перебував у причинному зв’язку з настанням смерті дитини. Натомість встановлено, що саме дії малолітнього водія електросамоката стали безпосередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди.

Суд зазначив, що у цій ситуації відбулася взаємодія двох джерел підвищеної небезпеки. Водночас, оскільки винною стороною була визнана лише особа, яка керувала електросамокатом, відповідальність за наслідки ДТП була покладена на батьків малолітнього. Зокрема, суд застосував норми цивільного законодавства щодо відповідальності батьків за шкоду, завдану неповнолітніми.

Безпечна інфраструктура та відповідальний прокат

Ситуація з електросамокатами залишається складною та динамічною. Служби прокату електротранспорту з’являються на кожному розі. І хоча суди вже виробили певну єдність у визнанні самокатів транспортними засобами та джерелами підвищеної небезпеки, існують прогалини, що потребують врегулювання на рівні Закону та Постанов КМУ.

У багатьох великих служб прокату електросамокатів страхування поїздок передбачено та включено у вартість, проте запровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності кожного користувача електросамоката мінімізувало судові спори з батьками неповнолітніх або фізичними особами.

Важливо також і технічне регулювання роботи самокатів, а саме автоматичне обмеження швидкості в певних зонах. Зони у парках, скверах та пішохідних центрах мають бути зонами повільного руху.

Ну і оскільки, окремою проблемою залишається доступ неповнолітніх, що використовують акаунти батьків для оренди електросамокатів, важливо впровадити обов’язкову ідентифікацію користувача, наприклад через «Дію» або банківські системи ID, заборонити оренду без підтвердження віку та запровадити солідарну відповідальність сервісів у разі порушення правил доступу.

Ну і не менш важливим є розподіл потоків руху. Допоки самокат ділить тротуар із пішоходами, ризик наїзду дуже високий. Для реального вирішення проблеми держава має запровадити дієві запобіжники, а саме фізичне відокремлення самокатів від пішоходів.

