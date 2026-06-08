Якщо в суді просять купити канцтовари чи оплатити поштові витрати — чи законні такі вимоги

Учасники судових процесів не зобов’язані забезпечувати суди папером, канцтоварами чи коштами на поштові відправлення.

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Учасники судових засідань не зобов’язані забезпечувати суди канцтоварами, оплачувати поштові послуги чи нести будь-які інші витрати, пов’язані з діяльністю судових установ. Фінансування судів здійснюється за рахунок державного бюджету, а їхнє матеріально-технічне та організаційне забезпечення належить до повноважень Державної судової адміністрації України.

ДСА наголошує, що практика, коли громадян просять принести папір для суду або самостійно оплатити поштові витрати через нестачу ресурсів, є неприпустимою для правової держави.

Чи зобов’язані учасники судового процесу забезпечувати суд канцтоварами

Забезпечення діяльності судів є обов’язком держави. Тому вимоги до учасників судових процесів щодо придбання паперу, канцелярських товарів або оплати послуг, необхідних для роботи суду, не відповідають встановленому порядку фінансування судової системи.

Як ДСА реагує на повідомлення про нестачу ресурсів у судах

Територіальні управління ДСА постійно відстежують матеріально-технічний стан судів у регіонах. Вони реагують як на офіційні звернення громадян, так і на повідомлення у соціальних мережах, де люди повідомляють про випадки, коли від них вимагали забезпечити суд канцтоварами або оплатити окремі витрати.

Також моніторяться публікації суддів і працівників апаратів судів щодо проблем із забезпеченням установ. Уся отримана інформація перевіряється.

Які заходи вживають для забезпечення судів

Для запобігання поширенню недостовірної інформації та недопущення подібних випадків територіальні управління ДСА надають апаратам судів роз’яснення щодо необхідності своєчасно повідомляти про потреби установ для оперативного вирішення питань забезпечення.

Крім того, учасників судових процесів інформують про такі заходи через офіційні вебсайти та сторінки у соціальних мережах.

Що робити, якщо в суді просять гроші або папір

У ДСА закликають громадян повідомляти про випадки, коли працівники суду просять надати кошти, папір або інші матеріали для забезпечення судочинства.

Для цього необхідно надіслати звернення на офіційну електронну адресу територіального управління ДСА у відповідній області та продублювати його на адресу ДСА України.

Яку інформацію потрібно вказати у зверненні

У зверненні слід обов’язково зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

контактні дані для зворотного зв’язку;

інформацію про суд, у якому стався відповідний випадок;

обставини, за яких заявника просили надати кошти або канцтовари для потреб суду.

У ДСА наголошують, що своєчасне інформування про такі ситуації дає можливість оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів реагування.

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