Оновлення кадрового резерву АП ВАКС: надійшло понад 100 резюме

Понад 100 претендентів виявили бажання доєднатися до роботи в апеляційній інстанції ВАКС.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що 5 червня завершився прийом заявок до оновленого кадрового резерву Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Кадровий резерв покликаний забезпечити оперативне та якісне заповнення вакантних посад в апараті суду після завершення процедури призначення нових суддів до ВАКС та Апеляційної палати ВАКС.

«Загалом на 39 вакантних посад кадрового резерву Апеляційної палати ВАКС надійшло 113 резюме», - заявили у АП ВАКС.

Зазначається, що найбільший інтерес кандидати виявили до посад помічників суддів - на них припало понад половину всіх поданих заявок - 65 резюме. Високим попитом також користувалися посади секретарів судових засідань - 18 резюме та головних спеціалістів відділу документобігу, судової статистики та узагальнення судової практики - 15 резюме. На інші посади державної служби в апараті суду загалом було подано ще 15 резюме, що свідчить про зацікавленість кандидатів у роботі за різними напрямами.

«Ми нагадуємо, що до 10 липня 2026 року кандидати, які увійдуть до кадрового резерву, отримають відповідні повідомлення на електронну пошту. Надалі їх запрошуватимуть на співбесіди для заміщення вакантних посад відповідно до потреб суду та окремих графіків проведення відбору. Також, відповідно до законодавства судді самостійно здійснюють добір своїх помічників», - додали у АП ВАКС.

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