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Обновление кадрового резерва АП ВАКС: поступило более 100 резюме

12:58, 8 июня 2026
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Более 100 претендентов выразили желание присоединиться к работе в апелляционной инстанции ВАКС.
Обновление кадрового резерва АП ВАКС: поступило более 100 резюме
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что 5 июня завершился прием заявок в обновленный кадровый резерв Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

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Кадровый резерв призван обеспечить оперативное и качественное заполнение вакантных должностей в аппарате суда после завершения процедуры назначения новых судей в ВАКС и Апелляционную палату ВАКС.

«Всего на 39 вакантных должностей кадрового резерва Апелляционной палаты ВАКС поступило 113 резюме», — сообщили в АП ВАКС.

Отмечается, что наибольший интерес кандидаты проявили к должностям помощников судей — на них пришлось более половины всех поданных заявок — 65 резюме. Высоким спросом также пользовались должности секретарей судебных заседаний — 18 резюме и главных специалистов отдела документооборота, судебной статистики и обобщения судебной практики — 15 резюме. На другие должности государственной службы в аппарате суда в общей сложности было подано еще 15 резюме, что свидетельствует о заинтересованности кандидатов в работе по различным направлениям.

«Напоминаем, что до 10 июля 2026 года кандидаты, которые войдут в кадровый резерв, получат соответствующие уведомления на электронную почту. В дальнейшем их будут приглашать на собеседования для замещения вакантных должностей в соответствии с потребностями суда и отдельными графиками проведения отбора. Также, согласно законодательству, судьи самостоятельно осуществляют подбор своих помощников», — добавили в АП ВАКС.

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ВАКС Апелляционная палата ВАКС

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