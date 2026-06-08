Обновление кадрового резерва АП ВАКС: поступило более 100 резюме

Более 100 претендентов выразили желание присоединиться к работе в апелляционной инстанции ВАКС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что 5 июня завершился прием заявок в обновленный кадровый резерв Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Кадровый резерв призван обеспечить оперативное и качественное заполнение вакантных должностей в аппарате суда после завершения процедуры назначения новых судей в ВАКС и Апелляционную палату ВАКС.

«Всего на 39 вакантных должностей кадрового резерва Апелляционной палаты ВАКС поступило 113 резюме», — сообщили в АП ВАКС.

Отмечается, что наибольший интерес кандидаты проявили к должностям помощников судей — на них пришлось более половины всех поданных заявок — 65 резюме. Высоким спросом также пользовались должности секретарей судебных заседаний — 18 резюме и главных специалистов отдела документооборота, судебной статистики и обобщения судебной практики — 15 резюме. На другие должности государственной службы в аппарате суда в общей сложности было подано еще 15 резюме, что свидетельствует о заинтересованности кандидатов в работе по различным направлениям.

«Напоминаем, что до 10 июля 2026 года кандидаты, которые войдут в кадровый резерв, получат соответствующие уведомления на электронную почту. В дальнейшем их будут приглашать на собеседования для замещения вакантных должностей в соответствии с потребностями суда и отдельными графиками проведения отбора. Также, согласно законодательству, судьи самостоятельно осуществляют подбор своих помощников», — добавили в АП ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.