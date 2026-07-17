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В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 384
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Мужчина находил варианты посуточной аренды, договаривался с менеджерами под вымышленным именем, а после получения доступа к квартире отменял платежную транзакцию в своем мобильном банкинге.
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца
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Соломенский районный суд города Киева признал мужчину виновным в мошенничестве по схеме с посуточной арендой квартир. Он заселялся в жилье, но после получения доступа к нему отменял оплату, из-за чего арендодатели не получали деньги.

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Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела №760/18693/26, мужчина находил квартиры для посуточной аренды через сервис Booking.com. Во время общения с менеджерами он использовал вымышленное имя.

Поскольку жилье сдавалось бесконтактно, мошенник отправлял арендодателям скриншоты электронных квитанций о якобы успешной оплате. После того как получал ключи или коды доступа к квартирам, он отменял платежные операции в мобильном банкинге.

В результате мужчина проживал в квартирах, однако деньги на счета компаний не поступали.

Схема действовала с начала марта по май 2026 года. За это время мужчина успел бесплатно пожить в 68 квартирах в разных районах Киева.

За одни сутки проживания потери арендодателей составляли от 1300 до 2000 гривен. Общая сумма отмененных платежей составила 106 398 гривен.

Во время судебного рассмотрения обвиняемый полностью признал свою вину, не отрицал собранные доказательства и согласился на упрощенное производство.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и назначил ему 1 год пробационного надзора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», миллионы украинцев лишились возможности пользоваться своим жильем на временно оккупированных территориях. В одних случаях недвижимость была повреждена или уничтожена войной, в других — дома и квартиры физически сохранились, однако их владельцы потеряли к ним доступ.

Наибольшие трудности в процедуре компенсации возникают именно в отношении имущества на временно оккупированных территориях, поскольку проведение обследования и подтверждение факта разрушения часто являются невозможными. Именно эта правовая неопределенность создает почву для различных спекуляций и мошеннических предложений о якобы гарантированном получении компенсации за жилье на ТОТ.

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