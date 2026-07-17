Кабмин назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны

После кадровых изменений Кабмин начал реорганизацию центральных органов исполнительной власти.

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Кабинет Министров по согласованию с Президентом Владимиром Зеленским назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, такие решения должны обеспечить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики.

«Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики», — подчеркнул он.

Кроме кадровых решений, правительство начало реорганизацию структуры центральных органов исполнительной власти в соответствии с решениями Верховной Рады.

В частности, Кабинет Министров восстанавливает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, создает отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, а также разграничивает направления, которые ранее были объединены в рамках отдельных ведомств.

По словам премьер-министра, речь идет о разделении направлений экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта.

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