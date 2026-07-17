Кандидатов в наставники детей будут проверять по фильтру о домашнем насилии и связях с врагом: новые правила с 16 июля

Документ определяет, кто может стать наставником, какие дети и молодые люди могут получить такую ​​помощь, как будет подготовка кандидатов, заключение договоров и какие гарантии безопасности предусмотрены для всех участников.

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Полномасштабная война оставила тысячи украинских детей без привычной обстановки, а многих – без родительской опеки. Часть из них потеряла родных, была вынужденно перемещена, пережила оккупацию или боевые действия, другие оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются не только в материальной помощи, но и в поддержке взрослого, которому можно доверять. Именно для создания системы такой поддержки в Украине был принят Закон Украины «О наставничестве».

Документ определяет, кто может стать наставником, какие дети и молодые люди могут получить такую ​​помощь, как будет подготовка кандидатов, заключение договоров и какие гарантии безопасности предусмотрены для всех участников.

Когда закон вступил в силу и когда начал действовать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №4744-IX «О наставничестве» 18 декабря 2025 года. После официального опубликования документа 15 января 2026 года в газете «Голос Украины» он вступил в силу 16 января 2026 года. В то же время законодатель предусмотрел отложенное начало его практического применения. Согласно пункту 1 раздела III «Заключительные положения» Закона, документ вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу. Таким образом, нормы Закона вступили в силу именно с 16 июля 2026 года.

Такой механизм применяется довольно часто. Он дает Кабинету Министров, центральным органам исполнительной власти и другим государственным органам время для разработки необходимых подзаконных актов, создания организационных механизмов и подготовки к реализации нового закона.

Что такое наставничество

Согласно статье 1 Закона, наставничество – это добровольная, безвозмездная и регулярная деятельность, направленная на развитие личностного потенциала человека с учетом его индивидуальных потребностей и жизненных обстоятельств. Иными словами, речь идет не о материальной помощи или усыновлении, а о длительной поддержке человека, нуждающегося в взрослом, способном помочь адаптироваться к жизни, обучению, профессиональному развитию, социализации и принятию важных жизненных решений.

При этом наставничество не заменяет родителей, опекунов или попечителей и не создает семейного правоотношения. Его главная задача – помочь ребенку или молодому человеку приобрести необходимые жизненные навыки, сформировать доверительные отношения и получить поддержку в сложный период жизни.

Кто может получить наставника

В статье 6 Закона определены основные принципы, которые должны соблюдаться всеми участниками наставничества. Среди них: добровольность, гуманизм, добросовестность, индивидуальный подход, уважение человеческого достоинства, обеспечение наилучших интересов личности, в отношении которой осуществляется наставничество, конфиденциальность, соблюдение моральных устоев общества. Именно принцип добровольности означает, что ни наставник, ни лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, нельзя принудить к участию в программе.

Одной из ключевых новелл Закона стало существенное расширение круга лиц, которые могут воспользоваться наставничеством. Если раньше такой механизм применялся преимущественно по отношению к детям-сиротам, то теперь он охватывает гораздо больше категорий детей и молодежи. Согласно статье 11 Закона, наставничество может осуществляться в отношении детей, достигших 10-летнего возраста. Его могут получить:

дети-сироты

дети, лишенные родительской опеки

дети, имеющие родителей, но находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах или проживающие в заведениях разных типов

дети из семей ветеранов войны, определенных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»

дети, имеющие статус пострадавших в результате военных действий или вооруженных конфликтов

дети, депортированные или принудительно перемещенные в результате вооруженной агрессии РФ

дети из семей, находящихся в сложных обстоятельствах.

Кроме детей, наставничество распространяется и на отдельные категории молодежи от 18 до 23 лет. В частности, поддержку могут получить:

несовершеннолетние беременные девушки, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах

одинокие матери или родители в возрасте до 23 лет

молодые люди из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

лица от 18 до 23 лет, проживающие в специализированных заведениях и находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Таким образом, законодатель фактически создал механизм поддержки не только детей, но и молодых людей, уже достигших совершеннолетия, но нуждающихся в помощи в переходе к самостоятельной жизни.

Кто может стать наставником

Требования к наставникам определены статьей 12 Закона. Наставником может быть лицо, которое: достигло 21-летнего возраста, имеет полную гражданскую дееспособность, является гражданином Украины, постоянно проживает на территории Украины, прошла специальную подготовку, получила положительное заключение о возможности осуществлять наставничество, заключила договор о наставничестве. То есть желание помогать обмаживать само по себе недостаточное.

Каждый кандидат должен пройти обучение и оценку, после чего получить официальный вывод о готовности выполнять функции наставника. Кроме того, если наставничество будет осуществляться в отношении ребенка или совершеннолетнего лица с инвалидностью, при оценке дополнительно будет учитываться способность кандидата обеспечить необходимую поддержку, учитывая особенности развития, состояние здоровья и потребности такого лица.

Кому закон запрещает быть наставником

Особое внимание закон уделяет вопросам безопасности детей. Перечень лиц, которые не могут быть наставниками, достаточно широк. В частности, наставниками не могут быть лица, которые:

признаны недееспособными или ограничены в гражданской дееспособности,

лишены родительских прав,

были усыновителями, опекунами или наставниками, но соответствующие отношения прекратились по их вине,

страдают алкогольной, наркотической или другими видами зависимости,

имеют психические расстройства или заболевания,

находящиеся в розыске, под следствием или обвиняемые до завершения уголовного производства,

совершили домашнее насилие или насилие по признаку пола, за что были привлечены к административной ответственности,

имеют непогашенную или неснятую судимость или были осуждены за ряд тяжких преступлений, в частности против жизни, здоровья, национальной безопасности Украины,

являются гражданами государства-агрессора или состоят в браке с гражданином такого государства.

Кроме того, закон прямо предусматривает, что наставником не может быть лицо, интересы которого противоречат интересам ребенка или молодого человека, в отношении которого будет осуществляться наставничество. Фактически закон устанавливает многоэтапный механизм проверки кандидатов, который должен минимизировать риски для детей и других участников программы.

Как стать наставником: пошаговая процедура

Самого желания помогать недостаточно. Закон предусматривает четкий порядок обретения статуса наставника, который подробно урегулирован статьями 13–15 Закона. Прежде лицо должно обратиться к предоставлятелю социальной услуги по организации наставничества с письменным заявлением и документами, перечень которых определит Кабинет Министров Украины. После этого кандидат проходит предварительную проверку. Если он отвечает требованиям закона, его включают в группу подготовки будущих наставников.

Если же установлены обстоятельства, исключающие наставничество, во включении в обучение могут отказать. Обучение проводится по специальной программе, охватывающей правовые, психологические и нравственные аспекты работы с детьми и молодежью. По результатам подготовки кандидат получает заключение о возможности осуществлять наставничество. Только после этого он может быть подобран конкретному ребенку или молодому человеку.

Как происходит отбор наставника

Самостоятельно выбрать ребенка или, напротив, наставника нельзя. Согласно статье 14 Закона, взаимоотбор осуществляет поставщик социальной услуги по организации наставничества. Во время этого процесса учитываются индивидуальные потребности ребенка или молодого человека, личностная совместимость, рекомендации психологов и других специалистов, жизненный опыт кандидата, интересы и увлечения сторон, принцип добровольности.

Перед передачей информации о ребенке обязательно требуется письменное согласие его законных представителей, а также согласие самого ребенка в форме, соответствующей его возрасту и состоянию здоровья.

После успешного отбора стороны заключают письменный договор о наставничестве (статья 15 Закона). В зависимости от ситуации, договор могут подписывать наставник, законные представители ребенка, сам совершеннолетний участник программы и предоставлятель социальной услуги. После заключения договора информация о нем вносится в соответствующий государственный учет.

Может ли наставник забирать ребенка к себе домой

Да, но только при строго определенных законом условиях. Согласно статье 18 Закона, наставник имеет право: лично общаться с ребенком, посещать его по месту жительства, учебы, лечения или оздоровления, пригласить ребенка к себе домой или вместе посещать общественные места. Однако это возможно только при наличии согласия самого ребенка, а также его родителей или других законных представителей.

Если ребенок проживает в соответствующем учреждении, взаимодействие должно происходить в соответствии с условиями договора о наставничестве.

Какие обязанности возлагаются на наставника

Статья 18 Закона содержит достаточно широкий список обязанностей наставника. Он должен действовать исключительно в интересах ребенка или молодого человека, уважать его права, не разглашать персональные данные, постоянно повышать собственную компетентность и соблюдать принципы наставничества. Кроме того, наставник обязан немедленно уведомлять полицию, службу по делам детей или законных представителей, если станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, случаях домашнего насилия, буллинга или других правонарушений.

Если наставник сопровождает ребенка или приглашает его к себе домой, он также отвечает за своевременное возвращение ребенка к месту его проживания, обучение или лечение.

За что наставник будет нести ответственность

Закон прямо устанавливает, что наставник несет ответственность за нарушение прав и законных интересов лица, в отношении которого осуществляется наставничество. Если во время наставничества причинен вред жизни или здоровью ребенка или наставник нарушит требования законодательства, он будет отвечать в порядке, предусмотренном законом.

Кроме того, согласно статье 25 Закона, лица, виновные в нарушении требований Закона «О наставничестве», несут ответственность согласно законодательству Украины. Таким образом, наставничество является не только правом помогать ребенку или молодому человеку, но и значительной ответственностью, требующей соблюдения установленных законом правил и гарантий безопасности.

Появление отдельного Закона «О наставничестве» стало ответом государства на новые социальные вызовы, особенно обострившиеся после начала полномасштабной войны. Количество детей, лишившихся родительской опеки, были вынуждены покинуть свои дома, пережили боевые действия или оказались в сложных жизненных обстоятельствах, существенно возросло. В то же время в поддержке нуждаются и молодые люди, которые после достижения совершеннолетия покидают интернатные учреждения или выходят из кризисных жизненных ситуаций без достаточного опыта самостоятельной жизни.

Новый Закон не создает альтернативу усыновлению или семейным формам воспитания. Его задача другая – сформировать систему долговременной поддержки, когда рядом с ребенком или молодым человеком появляется взрослый, который может помочь советом, собственным опытом, профессиональной ориентацией, социализацией и подготовкой к самостоятельной жизни.

В то же время, практическая реализация Закона будет в значительной степени зависеть от того, насколько быстро Кабинет Министров Украины утвердит предусмотренный законом Порядок организации и осуществления наставничества, а также другие подзаконные нормативные акты. Именно они определят процедуры подготовки кандидатов, взаимоотбора наставников, заключение договоров, сопровождение и ведение государственного учета.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что в Украине после принятия закона о наставничестве существенно возросло количество людей, которые приобщаются к поддержке детей в сложных жизненных обстоятельствах. В парламенте сообщают, что сейчас почти каждый день создаются новые пары «наставник – ребенок».

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