В Украине все больше взрослых становятся наставниками для детей в сложных обстоятельствах — закон заработал

15:30, 4 мая 2026
Количество пар «наставник — ребенок» растет ежедневно, однако волонтеров все еще не хватает.
Фото: makarovmaximwork \ depositphotos
В Украине после принятия закона о наставничестве существенно выросло количество людей, которые присоединяются к поддержке детей в сложных жизненных обстоятельствах. В парламенте сообщают, что сейчас почти ежедневно создаются новые пары «наставник — ребенок».

Закон уже вступил в силу и определяет базовые основы нормативно-правового регулирования наставничества как альтернативной формы поддержки детей. Ожидается, что в июле Кабмин примет подзаконные акты, которые детализируют механизмы его реализации. В настоящее время Министерство социальной политики готовит проект постановления для общественного обсуждения — документ должен определить порядок подготовки наставников и организацию самого процесса наставничества.

В Верховной Раде отмечают, что работа над этим документом продолжается, и парламент присоединится к его обсуждению после обнародования.

По официальным данным, количество наставников в Украине растет, хотя их пока недостаточно. Еще во время разработки законопроекта и его рассмотрения в парламенте этот показатель вырос в разы. В 2025 году наставников получили 103 ребенка-сироты и ребенка, лишенные родительской опеки, тогда как в 2024 году таких детей было 46. Таким образом, количество действующих пар более чем удвоилось.

Также растет количество желающих стать наставниками. В 2024 году подготовку прошли 85 кандидатов, а в 2025 году — уже 227. В парламенте подчеркивают, что это свидетельствует о постепенном формировании системной модели поддержки детей через наставничество.

Отдельно подчеркивается необходимость более широкого информирования граждан о возможности стать наставниками, поскольку спрос на такую поддержку остается высоким.

Имплементация закона происходит при участии центральных органов исполнительной власти, в частности при поддержке профильного министерства и координационных структур. В регионах проводят круглые столы на уровне областных администраций с привлечением органов местного самоуправления и общественного сектора. Во время этих мероприятий обсуждают практические аспекты внедрения наставничества на местах.

В парламенте отмечают, что наставничество уже демонстрирует положительные результаты, прежде всего для детей.

В то же время подчеркивается: наставничество не является социальной услугой и не заменяет семейное воспитание. Речь идет об альтернативной форме поддержки подростков в возрасте от 10 лет, которые нуждаются в помощи в социализации, получении знаний и навыков для подготовки к взрослой жизни.

Речь идет о законе № 4744-ІХ (законопроект № 13200), который в январе подписал Президент Владимир Зеленский. Документ определяет правовые и организационные основы наставничества и предусматривает четкие механизмы его внедрения. В частности, установлен порядок осуществления наставничества для детей от 10 лет, определены категории лиц, которые могут получать такую поддержку, а также требования к наставникам.

Закон вводит две формы наставничества — индивидуальную и корпоративную, а также предусматривает создание социальной услуги по его организации. Отдельно урегулированы вопросы учета, мониторинга, сопровождения наставников и государственного надзора в этой сфере.

Документ распространяется не только на детей-сирот, но и на другие уязвимые категории, в частности детей в сложных жизненных обстоятельствах, пострадавших от войны, депортированных или перемещенных, а также молодежь в возрасте до 23 лет. Предусмотрены также механизмы обучения, консультаций и поддержки наставников, чтобы обеспечить качество и безопасность этой деятельности.

Реализация закона должна стать одним из ключевых инструментов подготовки детей и молодежи к самостоятельной жизни и усиления системы социальной поддержки в Украине.

