Стрельба во время мероприятия с Дональдом Трампом: Ольга Стефанишина показала фото до и после инцидента

Ольга Стефанишина заявила, что повезло тем, кто был рядом с украинцами.

Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина показала фото за несколько минут до и после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Попытка покушения на президента США Д. Трампа. С президентом и первой леди США всё в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату. Фото за минуту до и после», — написала Стефанишина.

Добавим, позже Дональд Трамп сообщил подробности инцидента, который произошел во время ужина корреспондентов Белого дома.

