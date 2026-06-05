Ограничение доступа к судебному реестру получило поддержку от ВСП: что ждет судебные решения под грифом «секретно»

Может ли открытость правосудия стать инструментом в руках агрессора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, состоявшееся 3 июня 2026 года, стало площадкой для обсуждения одного из самых противоречивых законопроектов военного времени — № 7033-д. Документ, предлагающий ограничить разглашение отдельных сведений в текстах судебных решений, вызвал дискуссию между сторонниками максимальной безопасности и защитниками принципа фундаментальной прозрачности.

Главный вопрос, который должны были решить в комитете: как защитить критическую инфраструктуру и тайну следствия, не превратив при этом судебную систему в закрытую корпорацию, где злоупотребления правоохранителей становятся невидимыми для общества.

Законопроект направлен на решение двух проблем.

Ограничение доступа к определениям на стадии досудебного расследования. Речь идет о закрытии на срок до одного года полного и общего доступа к решениям об обысках, отказах в их проведении и негласных следственных (розыскных) действиях (НСРД).

И сокрытие чувствительной информации. Запрет публикации в реестре наименований и адресов объектов, где производится или хранится оружие, а также других стратегических объектов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ходе заседания парламентский Комитет решил отложить принятие решения по законопроекту об изменениях в Закон «О доступе к судебным решениям». Причиной стали как терминологические противоречия, так и политические разногласия между фракциями.

Высший совет правосудия, который на заседании представляла Юлия Бокова, выразил поддержку законопроекту № 7033-д. Член ВСП сообщила, что после ряда совещаний и обсуждений у органа отсутствуют возражения к документу. Основная логика ВСП совпадает с правительственной: приоритетом является предотвращение разглашения информации, представляющей угрозу национальной безопасности Украины.

ГП «Информационные судебные системы» также подтвердило техническую способность реализовать ограничения. Главный инженер ГП ИСС объяснил, что в отношении определений по НСРД уже существует «двойной слой перестраховки»: они попадают в реестр только после рассекречивания, а законопроект добавляет еще один год задержки для общего доступа.

Представители СБУ поддержали проект, но обратили внимание на то, что открытие данных по НСРД даже через год может навредить розыску лиц, если определение все еще остается под грифом секретности.

Министерство обороны также поддержало редакцию в целом. Служба внешней разведки предложила уточнить понятие «места прохождения службы» для кадровых сотрудников, не являющихся военнослужащими.

По результатам заседания 3 июня 2026 года Комитет решил рекомендовать законопроект № 7033-д к доработке. Это решение свидетельствует о том, что, несмотря на поддержку со стороны ВСП и силовых ведомств, в парламенте остается запрос на сохранение процессуальных гарантий для граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.