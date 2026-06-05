Обмеження доступу до судового реєстру отримало підтримку від ВРП: що чекає на судові рішення під грифом «таємно»

Чи може відкритість правосуддя стати інструментом у руках агресора.

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Засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики, що відбулося 3 червня 2026 року, стало майданчиком для обговорення одного з найбільш суперечливих законопроєктів воєнного часу — № 7033-д. Документ, що пропонує обмежити розголошення окремих відомостей у текстах судових рішень, викликав дискусію між прихильниками максимальної безпеки та захисниками принципу фундаментальної прозорості.

Головне питання, що мали вирішити в комітеті: як захистити критичну інфраструктуру та таємницю слідства, не перетворивши при цьому судову систему на закриту корпорацію, де зловживання правоохоронців стають невидимими для суспільства.

Законопроєкт спрямований на вирішення двох проблем.

Обмеження доступу до ухвал на стадії досудового розслідування. Йдеться про закриття на термін до одного року повного та загального доступу до рішень щодо обшуків, відмов у їх проведенні та негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД).

Та приховування чутливої інформації. Заборона публікації в реєстрі найменувань та адрес об’єктів, де виробляється або зберігається зброя, а також інших стратегічних об’єктів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», під час засідання парламентський Комітет вирішив відкласти ухвалення рішення щодо законопроєкту про зміни до Закону «Про доступ до судових рішень». Причиною стали як термінологічні суперечності, так і політичні розбіжності між фракціями.

Вища рада правосуддя, яку на засіданні представляла Юлія Бокова, висловила підтримку законопроєкту № 7033-д. Член ВРП повідомила, що після низки нарад та обговорень у органу відсутні заперечення до документа. Основна логіка ВРП збігається з урядовою: пріоритетом є запобігання розголошенню інформації, що становить загрозу національній безпеці України.

ДП «Інформаційні судові системи» також підтвердили технічну спроможність реалізувати обмеження. Головний інженер ДП ІСС пояснив, що щодо ухвал по НСРД вже існує «подвійний шар перестраховки»: вони потрапляють у реєстр лише після розсекречення, а законопроєкт додає ще один рік затримки для загального доступу.

Представники СБУ підтримали проєкт, але звернули увагу на те, що відкриття даних по НСРД навіть через рік може зашкодити розшуку осіб, якщо ухвала все ще залишається під грифом таємності.

Міністерство оборони також підтримало редакцію в цілому. Служба зовнішньої розвідки запропонувала уточнити поняття «місця проходження служби» для кадрових співробітників, які не є військовослужбовцями.

За результатами засідання 3 червня 2026 року Комітет вирішив рекомендувати законопроєкт № 7033-д до доопрацювання. Це рішення свідчить про те, що попри підтримку з боку ВРП та силових відомств, у парламенті залишається запит на збереження процесуальних гарантій для громадян.

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