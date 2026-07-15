Чи можна оформити спадщину, якщо прізвище батька в документах написане по-різному — відповідь суду

Навіть заповіт не допоміг: через різне написання прізвища донька не могла оформити спадщину.

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Хмельницький міськрайонний суд встановив факт родинних відносин між заявницею та її померлим батьком після того, як нотаріус не зміг оформити її спадкові права через розбіжності у написанні прізвища в документах.

Суд дійшов висновку, що заявниця є рідною донькою спадкодавця, а встановлення цього юридичного факту необхідне для оформлення спадщини.

Обставини справи

До Хмельницького міськрайонного суду звернулася жінка із заявою про встановлення факту родинних відносин із померлим батьком.

Після смерті чоловіка відкрилася спадщина, до складу якої входять земельна ділянка площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства та житловий будинок.

За життя спадкодавець склав заповіт, яким заповів усе своє майно двом донькам. Заявниця є однією зі спадкоємиць за заповітом і у встановлений законом строк звернулася до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Під час оформлення спадкових прав приватний нотаріус повідомив про неможливість видати свідоцтво про право на спадщину через розбіжності у написанні прізвища батька в документах, що підтверджують родинні відносини. Зокрема, у свідоцтві про народження заявниці батько був зазначений під одним варіантом написання прізвища, тоді як у свідоцтві про смерть і правовстановлюючих документах на майно — під іншим. У зв'язку з цим заявниці було рекомендовано звернутися до суду для встановлення факту родинних відносин.

Інша спадкоємиця за заповітом та Новодунаєвецька селищна рада проти задоволення заяви не заперечували.

Позиція суду

Дослідивши матеріали справи 686/14899/26, суд встановив, що після смерті чоловіка відкрилася спадщина, а оформлення спадкових прав виявилося неможливим через розбіжності у написанні прізвища спадкодавця в документах.

Суд врахував дані свідоцтва про народження заявниці, в якому померлий зазначений її батьком, а також зазначив, що відповідно до статті 315 ЦПК України в порядку окремого провадження можуть встановлюватися факти родинних відносин між фізичними особами, якщо від цього залежить реалізація їхніх прав.

Оцінивши надані докази, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що вирішив суд

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив заяву та встановив юридичний факт, що заявниця є рідною донькою померлого.

Встановлений судом факт родинних відносин є підставою для підтвердження спорідненості заявниці зі спадкодавцем під час оформлення спадкових прав, незважаючи на розбіжності у написанні прізвища в різних офіційних документах.

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