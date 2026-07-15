У Запоріжжі посилюють систему оповіщення про повітряні загрози — повідомлення надходитимуть навіть без інтернету

Екстрені сповіщення автоматично з'являтимуться на телефонах, а жителі отримуватимуть інформацію про тип повітряної загрози.

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У Запоріжжі посилюють систему оповіщення населення про повітряні загрози. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У місті запроваджують технологію Cell Broadcast. Повідомлення про небезпеку автоматично з'являтимуться поверх усіх відкритих програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватимуться гучним звуковим сигналом.

Система працюватиме в мережах операторів Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребуватиме встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету.

Крім того, розширюються можливості застосунку «Повітряна тривога». Відтепер користувачі отримуватимуть інформацію не лише про оголошення повітряної тривоги, а й про тип повітряної загрози.

Також у Запоріжжі посилюють оповіщення під час загрози застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). У таких випадках сигнал із вуличних гучномовців триватиме п'ять хвилин замість приблизно трьох, як під час звичайної повітряної тривоги.

Додатково до інформування населення залучать патрульну поліцію. Екіпажі з гучномовцями курсуватимуть центральними вулицями міста та повідомлятимуть жителів про загрозу застосування КАБів.

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