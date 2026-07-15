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Контроль за терміналами посилять: українців можуть зобов’язати проходити відеоперевірку при платіжках

14:40, 15 липня 2026
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Правила роботи платіжних терміналів можуть змінити – що чекає користувачів.
Контроль за терміналами посилять: українців можуть зобов’язати проходити відеоперевірку при платіжках
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Ринок готівкових платіжних терміналів в Україні може отримати нові правила роботи після рекордних штрафів Національного банку України для компаній EasyPay та City24.

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У червні 2026 року НБУ оштрафував обидві компанії на 135 млн грн кожну. Регулятор пояснив рішення неналежною організацією процесів фінансового моніторингу, зокрема у частині перевірки клієнтів.

За даними Forbes Ukraine, Нацбанк також передав правоохоронцям матеріали перевірок через підозри у можливому використанні мереж City24 та EasyPay для відмивання коштів.

EasyPay та City24 є найбільшими операторами ринку готівкових терміналів. Разом вони контролюють близько 60% сегмента. Станом на 1 квітня 2026 року мережа EasyPay налічувала близько 20 тисяч терміналів, а City24 — 15 тисяч.

Тепер гравці і профільні асоціації до кінця року готують нові правила. Серед пропозицій – можлива відеоверифікація клієнтів під час операцій з терміналами.

Які зміни можуть запровадити для українців?

Після рішень НБУ учасники ринку планують узгодити єдині правила фінансового моніторингу. Зокрема, оператори терміналів мають намір підписати меморандум з Асоціацією українських банків щодо встановлення спільних лімітів та обмежень.

У Нацбанку та Асоціації українських банків підтвердили підготовку нових підходів до фінмоніторингу.

Після збору пропозицій від усіх учасників ринку спільні правила планують передати на розгляд НБУ приблизно через два-три тижні.

Користувачам можуть додати відеоперевірку

У разі затвердження нових правил зміни можуть стосуватися безпосередньо користувачів терміналів.

Очікується, що під час проведення операцій може бути запроваджена обов’язкова відеоверифікація клієнтів, а самі термінальні точки обладнають камерами спостереження.

Також процес оплати може стати довшим через запровадження обов’язкових часових пауз між транзакціями.

Остаточні правила роботи платіжних терміналів мають визначити після узгодження позицій учасників ринку та їх розгляду Національним банком України.

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