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Суд покарав військового за зберігання бойової гранати, через вибух якої постраждала його дружина

13:10, 15 липня 2026
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У результаті вибуху жінка отримала тяжкі травми — травматичну ампутацію трьох пальців правої руки та рвані рани кисті.
Суд покарав військового за зберігання бойової гранати, через вибух якої постраждала його дружина
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Лубенський міськрайонний суд Полтавської області визнав винним жителя Лубен, який є учасником бойових дій, у незаконному зберіганні ручної гранати РГД-5 та трьох бойових патронів, привезених із зони бойових дій. Йому призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. Про боєприпаси стало відомо після того, як унаслідок вибуху запалу гранати тяжкі травми отримала його цивільна дружина.

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Обставини справи

За даними матеріалів справи № 539/1999/26, що чоловік під час служби в період із лютого 2022 року по квітень 2023 року привіз додому ручну гранату РГД-5 та три патрони калібру 5,45×39 мм і зберігав їх без передбаченого законом дозволу. 

Увечері 15 квітня 2026 року його цивільна дружина необережно поводилася із запалом гранати. Унаслідок вибуху жінка отримала тяжкі травми, зокрема травматичну ампутацію трьох пальців правої руки та рвані рани кисті.

Після інциденту правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили корпус гранати, запал і три бойові патрони. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені предмети є бойовими припасами, придатними до використання.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та пояснив, що привіз боєприпаси із зони бойових дій. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, працює, має статус учасника бойових дій, є вдівцем і виховує чотирьох дітей.

Що вирішив суд

Його визнали винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») та призначили три роки позбавлення волі. Водночас засудженого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Також суд стягнув із чоловіка понад 6,7 тис. грн процесуальних витрат на проведення експертиз. Вилучені гранату та патрони постановлено передати Міністерству оборони України для використання Збройними Силами України, а інші речові докази — знищити.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Київщині повідомлено про підозру чоловіку, який зберігав боєприпаси в себе вдома. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомляє поліція регіону.

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