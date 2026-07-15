ВККС розпочала співбесіди з кандидатами до Рівненського апеляційного суду

ВККС зазначила, що заяви про участь у конкурсі на 12 вакантних посад суддів у Рівненському апеляційному суді подали 23 кандидати.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Рівненському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 14 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Томілін Олексій Миколайович - 691,06 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Іващенко Ірина Ігорівна - Перерва

Тимошенко Оксана Василівна - Перерва

ВККС нагадала, що заяви про участь у конкурсі на 12 вакантних посад суддів у Рівненському апеляційному суді подали 23 кандидати. Саме з Рівненського апеляційного суду Комісія розпочала проведення співбесід у межах першої стадії конкурсу для третьої групи апеляційних загальних судів. До цієї групи входять 11 апеляційних загальних судів, у яких Комісією оголошено конкурс на 155 вакантних посад суддів.

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