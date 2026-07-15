Фальшиві діагнози для МСЕК: ВС звільнив лікаря від відповідальності через процесуальну помилку суду

Лікар уникнув покарання через строки давності: ВС наголосив на обов’язку судів апеляційної інстанції перевіряти строки давності та роз’яснювати особі право на звільнення від відповідальності.

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Касаційний кримінальний суд у справі № 464/5324/24 скасував обвинувальний вирок лікарю, якого засудили за службове підроблення документів під час оформлення інвалідності, та закрив кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обставини справи

За матеріалами справи, обвинувачений працював завідувачем відділення медичної реабілітації у центральній лікарні та лікарем-невропатологом міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Слідство встановило, що в період із 25 липня по 4 серпня 2022 року обвинувачений, діючи спільно з іншими невстановленими особами, оформив виписку з медичної карти на ім'я чоловіка, який не перебував на стаціонарному лікуванні, не проходив жодних медичних обстежень і не звертався до цього закладу охорони здоров'я.

У виписці було зазначено, що пацієнт нібито майже десять днів перебував на стаціонарному лікуванні та мав низку тяжких неврологічних захворювань. За версією обвинувачення, лікар засвідчив документ печатками і передав його для подальшого оформлення інвалідності через МСЕК.

Згодом, працюючи лікарем-невропатологом міжрайонної МСЕК, обвинувачений без особистого огляду пацієнта склав і підписав акт огляду з неправдивими відомостями про стан його здоров'я. На підставі цього документа чоловікові встановили третю групу інвалідності через загальне захворювання.

Сихівський районний суд м. Львова визнав лікаря винним у службовому підробленні, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому призначили два роки обмеження волі, та на три роки заборонили обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в медичних закладах усіх форм власності, а також стягнули 24 136,98 грн на проведення експертиз.

Львівський апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що відповідно до статті 285 КПК України особі, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та може бути звільнена від кримінальної відповідальності, має бути роз’яснено право на таке звільнення. При цьому підозрюваному чи обвинуваченому повинні роз’яснити суть підозри або обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, а також наслідки такого заперечення. Якщо особа заперечує проти звільнення, досудове розслідування та судовий розгляд здійснюються в загальному порядку.

Суд також послався на правовий висновок об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 6 грудня 2021 року. У ньому зазначено, що суди першої та апеляційної інстанцій зобов'язані роз'яснити обвинуваченому, якщо на момент розгляду справи спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Особі мають повідомити про право на звільнення від кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження, а також право заперечувати проти такого рішення та наслідки такого заперечення.

Верховний Суд наголосив, що нероз’яснення судами першої чи апеляційної інстанцій цих обставин усупереч вимогам статті 285 КПК України є порушенням вимог кримінального процесуального закону та свідчить про неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, а саме незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Колегія суддів встановила, що на момент розгляду кримінального провадження Львівським апеляційним судом 20 жовтня 2025 року вже існували підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за статтею 49 КК України. Проте апеляційний суд, ухвалюючи рішення, не застосував цю норму закону, чим допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.

При цьому Верховний Суд врахував, що засуджений повідомив про згоду на закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності, а під час касаційного розгляду повторно підтвердив, що не заперечує проти звільнення від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України.

З огляду на встановлені обставини Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, а вирок суду першої інстанції та ухвала апеляційного суду — скасуванню. Обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження — закриттю на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України.

Верховний Суд також змінив розподіл процесуальних витрат. Суд зазначив, що у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності через сплив строків давності витрати на проведення експертиз не стягуються з неї, а покладаються на державу. Тому 24 136,98 грн витрат на залучення експертів суд відніс на рахунок держави.

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