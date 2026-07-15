  1. Публікації
  2. / Судова практика

Фальшиві діагнози для МСЕК: ВС звільнив лікаря від відповідальності через процесуальну помилку суду

07:30, 15 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лікар уникнув покарання через строки давності: ВС наголосив на обов’язку судів апеляційної інстанції перевіряти строки давності та роз’яснювати особі право на звільнення від відповідальності.
Фальшиві діагнози для МСЕК: ВС звільнив лікаря від відповідальності через процесуальну помилку суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у справі № 464/5324/24 скасував обвинувальний вирок лікарю, якого засудили за службове підроблення документів під час оформлення інвалідності, та закрив кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

За матеріалами справи, обвинувачений працював завідувачем відділення медичної реабілітації у центральній лікарні та лікарем-невропатологом міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Слідство встановило, що в період із 25 липня по 4 серпня 2022 року обвинувачений, діючи спільно з іншими невстановленими особами, оформив виписку з медичної карти на ім'я чоловіка, який не перебував на стаціонарному лікуванні, не проходив жодних медичних обстежень і не звертався до цього закладу охорони здоров'я.

У виписці було зазначено, що пацієнт нібито майже десять днів перебував на стаціонарному лікуванні та мав низку тяжких неврологічних захворювань. За версією обвинувачення, лікар засвідчив документ печатками і передав його для подальшого оформлення інвалідності через МСЕК.

Згодом, працюючи лікарем-невропатологом міжрайонної МСЕК, обвинувачений без особистого огляду пацієнта склав і підписав акт огляду з неправдивими відомостями про стан його здоров'я. На підставі цього документа чоловікові встановили третю групу інвалідності через загальне захворювання.

Сихівський районний суд м. Львова визнав лікаря винним у службовому підробленні, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому призначили два роки обмеження волі, та на три роки заборонили обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в медичних закладах усіх форм власності, а також стягнули 24 136,98 грн на проведення експертиз.

Львівський апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що відповідно до статті 285 КПК України особі, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та може бути звільнена від кримінальної відповідальності, має бути роз’яснено право на таке звільнення. При цьому підозрюваному чи обвинуваченому повинні роз’яснити суть підозри або обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, а також наслідки такого заперечення. Якщо особа заперечує проти звільнення, досудове розслідування та судовий розгляд здійснюються в загальному порядку.

Суд також послався на правовий висновок об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 6 грудня 2021 року. У ньому зазначено, що суди першої та апеляційної інстанцій зобов'язані роз'яснити обвинуваченому, якщо на момент розгляду справи спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Особі мають повідомити про право на звільнення від кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження, а також право заперечувати проти такого рішення та наслідки такого заперечення.

Верховний Суд наголосив, що нероз’яснення судами першої чи апеляційної інстанцій цих обставин усупереч вимогам статті 285 КПК України є порушенням вимог кримінального процесуального закону та свідчить про неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, а саме незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Колегія суддів встановила, що на момент розгляду кримінального провадження Львівським апеляційним судом 20 жовтня 2025 року вже існували підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за статтею 49 КК України. Проте апеляційний суд, ухвалюючи рішення, не застосував цю норму закону, чим допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.

При цьому Верховний Суд врахував, що засуджений повідомив про згоду на закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності, а під час касаційного розгляду повторно підтвердив, що не заперечує проти звільнення від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України.

З огляду на встановлені обставини Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, а вирок суду першої інстанції та ухвала апеляційного суду — скасуванню. Обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження — закриттю на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України.

 Верховний Суд також змінив розподіл процесуальних витрат. Суд зазначив, що у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності через сплив строків давності витрати на проведення експертиз не стягуються з неї, а покладаються на державу. Тому 24 136,98 грн витрат на залучення експертів суд відніс на рахунок держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд МСЕК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Фальшиві діагнози для МСЕК: ВС звільнив лікаря від відповідальності через процесуальну помилку суду

Лікар уникнув покарання через строки давності: ВС наголосив на обов’язку судів апеляційної інстанції перевіряти строки давності та роз’яснювати особі право на звільнення від відповідальності.

ВРП звільнила суддю Юрія Драча з Житомира після відмови від огляду на сп’яніння за кермом Tesla

Інцидент стався на автомобільній дорозі Житомир – Чернівці, коли патрульна поліція зупинила автомобіль Tesla Model S під керуванням судді через зафіксовані порушення ПДР.

За смертельні ДТП посилять покарання: у Раді ініціюють нові строки ув'язнення і позбавлення посвідчень на 15 років

Позбавлення волі, штрафи і нові покарання для водіїв: у Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР.

ВККС відмовили у звільненні Сергія Ступака — ВРП повернула його на продовження кваліфікаційного оцінювання

Суддя Сергій Ступак залишається на посаді: ВРП відхилила подання ВККС про звільнення на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]