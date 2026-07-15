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Працівник отримав травму через обстріл: що робити роботодавцю

07:44, 15 липня 2026
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Необхідно вжити всіх можливих заходів для надання допомоги потерпілому, організувати надання першої домедичної допомоги та, за потреби, забезпечити його доставлення до закладу охорони здоров'я.
Працівник отримав травму через обстріл: що робити роботодавцю
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Якщо працівник отримав травму під час виконання трудових обов'язків через обстріл, бомбардування або руйнування підприємства внаслідок бойових дій, роботодавець не має права самостійно проводити розслідування такого випадку.

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У Держпраці нагадали, що всі такі нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337. Комісії зі спеціального розслідування утворюються виключно наказами Держпраці або її територіальних органів.

До початку спеціального розслідування роботодавець має виконати низку обов'язкових дій. Зокрема, необхідно вжити всіх можливих заходів для надання допомоги потерпілому, організувати надання першої домедичної допомоги та, за потреби, забезпечити його доставлення до закладу охорони здоров'я.

Також про нещасний випадок слід негайно повідомити безпосереднього керівника робіт, службу охорони праці або іншу уповноважену особу підприємства, а також роботодавця.

Не пізніше наступного робочого дня роботодавець повинен письмово або електронною поштою подати повідомлення про нещасний випадок за встановленою формою до територіального органу Держпраці, територіального органу Пенсійного фонду України, військової адміністрації (військово-цивільної адміністрації, місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування), а також інших установ, визначених Порядком.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», громадянам, чиє житло зазнало пошкоджень або було повністю зруйноване через російські обстріли, важливо знати про можливість отримати державну компенсацію в межах програми «єВідновлення».

Подати заявку можна онлайн через портал або застосунок «Дія», а також особисто — у Центрі надання адміністративних послуг чи через нотаріуса. Про це нагадує Міністерство  розвитку громад та територій України. 

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Кабінет Міністрів України Пенсійний фонд Держпраці обстріл

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