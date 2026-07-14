За смертельні ДТП посилять покарання: у Раді ініціюють нові строки ув'язнення і позбавлення посвідчень на 15 років

Позбавлення волі, штрафи і нові покарання для водіїв: у Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР.

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В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за небезпечні порушення правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт передбачає підвищення штрафів за перевищення швидкості, зменшення так званого «порогу безкарності», запровадження жорсткіших санкцій для систематичних порушників та зміни до Кримінального кодексу щодо покарання за ДТП із загиблими та тяжко травмованими. Відповідні зміни передбачені законопроєктом № 15348-1.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше до парламенту подали основний законопроєкт № 15348.

Законопроєктом передбачається доповнити КУпАП новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Законопроєкт передбачає диференційовану систему штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив встановлене обмеження швидкості. Зокрема:

за перевищення більш як на 20 км/год пропонується штраф 680 грн;

більш як на 40 км/год — 2 040 грн, більш як на 60 км/год — 2 720 грн;

більш як на 80 км/год — 3 400 грн.

Водночас для водіїв, які п'ять і більше разів протягом року притягувалися до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості більш як на 60 або 80 км/год, законопроєкт передбачає штраф у розмірі 17 000 грн (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

На відміну від основного, альтернативний законопроєкт пропонує вищі штрафи, а також зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за смертельні ДТП.

Які зміни пропонує альтернативний законопроєкт

Законопроєктом 15348-1 пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 122-6 яка регулюватиме відповідальність саме за перевищення швидкості.

Окремі санкції пропонують запровадити для водіїв, які систематично грубо перевищують швидкість. Якщо особа протягом року чотири або більше разів буде притягнута до відповідальності за перевищення швидкості на 40 км/год і більше, їй загрожуватиме штраф 17 тисяч гривень. За наступне аналогічне порушення протягом року передбачено повторний штраф у такому ж розмірі та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Крім цього, пропонується знизити «поріг безкарності» за перевищення швидкості з 20 до 10 км/год, що, як зазначають автори, відповідає практиці більшості країн ЄС, де допустиме перевищення становить від трьох до десяти кілометрів на годину.

Зміни також стосуються статті 122 КУпАП. Для водіїв, які повторно протягом року порушують правила проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону, зустрічного роз'їзду, проїжджають на заборонний сигнал світлофора або не надають перевагу пішоходам на нерегульованих переходах, пропонується встановити штраф 3 400 гривень.

Якщо ж такі порушення будуть вчинені втретє протягом року, штраф збільшиться до 5 100 гривень, а також застосовуватиметься позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Законопроєкт посилює відповідальність за керування транспортними засобами особами, яких уже позбавили права керування.

Що зміниться у Кримінальному кодексі

Крім адміністративних змін, альтернативний законопроєкт пропонує посилити й кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Зокрема, змінами до статті 286 Кримінального кодексу України пропонується, щоб поряд із основним покаранням у вигляді позбавлення волі суд обов'язково призначав додаткове покарання — позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 8 років. Якщо внаслідок ДТП загинули кілька людей, строк позбавлення права керування пропонується збільшити до 8–12 років.

Також законопроєктом пропонується доповнити статтю 286 новою частиною, яка встановлюватиме відповідальність за повторне порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За такий злочин передбачається позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 12 до 15 років.

Таким чином, основний законопроєкт робить ставку насамперед на посилення адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та запровадження штрафів залежно від тяжкості порушення. Водночас альтернативний законопроєкт пропонує комплексніші зміни, які охоплюють не лише адміністративні санкції, а й посилення кримінальної відповідальності за ДТП із тяжкими наслідками.

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