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Чоловікам пропонують надавати відстрочку від мобілізації на один рік після народження дитини

20:20, 14 липня 2026
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Кабінет Міністрів закликають ініціювати законодавчі зміни, які передбачатимуть надання чоловікам відстрочки від мобілізації на один рік після народження дитини.
Чоловікам пропонують надавати відстрочку від мобілізації на один рік після народження дитини
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В Україні триває обговорення можливих механізмів підтримки народжуваності та сімей із дітьми в умовах воєнного стану. На сайті Кабінету Міністрів зареєстровано петицію, автор якої пропонує запровадити для чоловіків відстрочку від мобілізації на один рік після народження дитини. Ініціатор вважає, що це може стати одним із кроків для підтримки молодих родин.

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Чому хочуть змінити правила

Автор петиції зазначає, що через повномасштабну війну, масову міграцію та економічні труднощі Україна зіткнулася з різким падінням народжуваності. На його думку, однією з причин, через яку молоді сім'ї відкладають народження дітей, є ризик мобілізації чоловіка одразу після появи дитини.

У петиції звертається увага, що зараз відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» право на відстрочку мають, зокрема, військовозобов'язані, які утримують трьох і більше дітей. Водночас, як зазначає автор, багато родин не наважуються навіть на народження першої чи другої дитини через побоювання залишитися без підтримки батька.

Які зміни пропонують

Автор петиції 41/010324-26еп просить Кабінет Міністрів розробити та внести до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме надання чоловікам (батькам) гарантованої відстрочки від призову під час мобілізації строком на один рік із моменту народження дитини.

На думку ініціатора, ухвалення таких змін дозволить:

  • стимулювати народжуваність і підтримати молоді сім'ї;
  • забезпечити матері та новонародженій дитині підтримку батька в перший рік життя;
  • зменшити ризик післяпологової депресії та полегшити догляд за дитиною в умовах війни;
  • дати родині час адаптуватися після народження дитини та створити фінансову основу на період декретної відпустки матері.

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