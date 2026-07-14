  1. В Україні

У Києві троє пенсіонерів віддали понад 8 млн грн шахраям під виглядом «перевірки СБУ»

20:44, 14 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отримані заощадження пенсіонера підозрюваний через обмін валют перерахував на крипторахунок невідомих йому осіб.
У Києві троє пенсіонерів віддали понад 8 млн грн шахраям під виглядом «перевірки СБУ»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві троє пенсіонерів стали жертвами шахраїв, які представлялися співробітниками СБУ та під приводом перевірки заощаджень заволоділи понад 8 млн грн. У справі встановлено двох кур'єрів, яких підозрюють у співучасті в шахрайстві. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, в одному з епізодів в Дніпровському районі 86-річному чоловіку зателефонували невідомі та повідомили, що СБУ нібито підозрює його у державній зраді та фінансуванні країни-агресора. Для проведення «розслідування» йому запропонували передати всі заощадження на перевірку та власноруч написати заяву про передачу коштів для «декларування». Пенсіонер віддав псевдоправоохоронцю 63 300 доларів США та 48 120 євро. Гроші обіцяли повернути після перевірки.

Правоохоронці встановили, що отримані кошти підозрюваний після обміну валюти перерахував на крипторахунок невідомих осіб.

За аналогічною схемою ошукали 77-річного жителя Солом'янського району. Після проведення «обшуку» по відеозв'язку шахраї переконали чоловіка передати «на перевірку» понад 13 тис. доларів США, 29 тис. євро та 60 тис. гривень — загалом понад 2,1 млн грн.

Також жертвою аферистів стала 70-річна жінка. Представившись співробітником спецслужби, шахраї через кур'єра забрали у неї для «перевірки» 14 тис. доларів США та 144 тис. гривень.

Наразі встановлено, що в усіх трьох випадках кур'єрами були чоловіки віком 23 та 31 рік.

Їхні дії кваліфіковано як співучасть у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України). Організаторів шахрайської схеми правоохоронці встановлюють.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 29-річному мешканцю Донецької області повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах. За даними слідства, чоловік ошукав жінку, чий чоловік перебував у полоні РФ, пообіцявши допомогти з його поверненням. Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за версією слідства, видавав себе за особу, здатну вплинути на процес обміну військовополонених. Підозрюваний переконав жінку, що має зв’язки серед впливових осіб, які нібито можуть допомогти включити її чоловіка до списків на обмін та забезпечити його повернення в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ шахрай пенсія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За смертельні ДТП посилять покарання: у Раді ініціюють нові строки ув'язнення і позбавлення посвідчень на 15 років

Позбавлення волі, штрафи і нові покарання для водіїв: у Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР.

ВККС відмовили у звільненні Сергія Ступака — ВРП повернула його на продовження кваліфікаційного оцінювання

Суддя Сергій Ступак залишається на посаді: ВРП відхилила подання ВККС про звільнення на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

На відновлення конфайнмента ЧАЕС після ворожої атаки хочуть спрямувати понад 5 млрд грн

Програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС пропонують оновити до 2036 року та доповнити новими заходами безпеки.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Мобільні укриття на зупинках та звільнення сховищ від орендарів: на 5-му році війни влада взялась за цивільний захист населення

Нові ультиматуми від ВР: 10 хвилин на доступ до мобільного укриття та 24 години на виселення бізнесу з орендованих сховищ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]