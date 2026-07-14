У Києві троє пенсіонерів віддали понад 8 млн грн шахраям під виглядом «перевірки СБУ»

Отримані заощадження пенсіонера підозрюваний через обмін валют перерахував на крипторахунок невідомих йому осіб.

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У Києві троє пенсіонерів стали жертвами шахраїв, які представлялися співробітниками СБУ та під приводом перевірки заощаджень заволоділи понад 8 млн грн. У справі встановлено двох кур'єрів, яких підозрюють у співучасті в шахрайстві.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, в одному з епізодів в Дніпровському районі 86-річному чоловіку зателефонували невідомі та повідомили, що СБУ нібито підозрює його у державній зраді та фінансуванні країни-агресора. Для проведення «розслідування» йому запропонували передати всі заощадження на перевірку та власноруч написати заяву про передачу коштів для «декларування». Пенсіонер віддав псевдоправоохоронцю 63 300 доларів США та 48 120 євро. Гроші обіцяли повернути після перевірки.

Правоохоронці встановили, що отримані кошти підозрюваний після обміну валюти перерахував на крипторахунок невідомих осіб.

За аналогічною схемою ошукали 77-річного жителя Солом'янського району. Після проведення «обшуку» по відеозв'язку шахраї переконали чоловіка передати «на перевірку» понад 13 тис. доларів США, 29 тис. євро та 60 тис. гривень — загалом понад 2,1 млн грн.

Також жертвою аферистів стала 70-річна жінка. Представившись співробітником спецслужби, шахраї через кур'єра забрали у неї для «перевірки» 14 тис. доларів США та 144 тис. гривень.

Наразі встановлено, що в усіх трьох випадках кур'єрами були чоловіки віком 23 та 31 рік.

Їхні дії кваліфіковано як співучасть у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України). Організаторів шахрайської схеми правоохоронці встановлюють.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 29-річному мешканцю Донецької області повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах. За даними слідства, чоловік ошукав жінку, чий чоловік перебував у полоні РФ, пообіцявши допомогти з його поверненням. Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за версією слідства, видавав себе за особу, здатну вплинути на процес обміну військовополонених. Підозрюваний переконав жінку, що має зв’язки серед впливових осіб, які нібито можуть допомогти включити її чоловіка до списків на обмін та забезпечити його повернення в Україну.