Одеський апеляційний суд отримає нових суддів: ВРП погодила три кандидатури

ВРП погодила трьох претендентів на посади суддів Одеського апеляційного суду, розгляд ще однієї кандидатури відклали.

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Вища рада правосуддя на засіданні розглянула питання про внесення подань Президентові України щодо призначення суддів Одеського апеляційного суду. За результатами обговорення ВРП підтримала три кандидатури, а саме :

Альфії Курбанової,

Наталії Коломієць,

Дмитра Роїка.

Розгляд кандидатури Руслана Абухіна, після обговорення, ВРП вирішила відкласти для з’ясування всіх обставин справи з визначенням дати наступного засідання на 28 липня 2026 року.

Деталі розгляду кандидатури Альфії Курбанової

Альфія Курбанова у 2005 році закінчила Одеську національну юридичну академію. Науковий ступінь та вчене звання у кандидата відсутні. Свою професійну діяльність кандидат розпочала у 2006 році на посаді юрисконсульта корпорації «Перша Консалтингова Група», з 19 липня 2007 року до 20 лютого 2015 року працювала помічником судді Господарського суду Одеської області, а з березня 2016 року була помічником адвоката та за сумісництвом працювала юрисконсультом. Указом Президента України від 24 вересня 2016 року Альфію Курбанову призначено на посаду судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області строком на п’ять років.

З 24 вересня 2021 року повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено. Рішенням Комісії від 18 грудня 2023 року суддю Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Альфію Курбанову визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 23 квітня 2024 року внесено Президентові України подання про призначення Альфії Курбанової на посаду судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області. Указом Президента України від 04 липня 2024 року Альфію Курбанову призначено на посаду судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

За результатами кваліфікаційного оцінювання набрала 741,3 бала.

Під час розгляду ВРП звернула увагу на відвідування кандидаткою території Росії у 2017–2019 роках. Також обговорювалися статистика закриття справ за ст. 173-2 КУпАП, порушення строків розгляду справ у 2017–2021 роках та питання щодо проходження дистанційного навчання у період активної судової діяльності. Кандидатка надала детальні пояснення, які були враховані ВРП.

Деталі розгляду кандидатури Наталії Коломієць

Наталія Коломієць має солідний суддівський стаж. У 2007 році призначена суддею Новокаховського міського суду Херсонської області, з 2012 року — безстроково. Обіймала посаду судді Апеляційного суду Херсонської області, з 2022 року була відряджена до Одеського апеляційного суду.

За результатами кваліфікаційного оцінювання набрала 709,06 бала.

ГРД вказувала на можливе надання недостовірних відомостей щодо поїздки до Білорусі у 2019–2020 роках, недекларування окремих активів чоловіка та ухвалення рішень під час відпустки. Кандидатка пояснила, що поїздка була транзитом під час туристичного туру країнами Балтії, а інші зауваження пов’язані з технічними помилками в деклараціях та необхідністю оперативного розгляду процесуальних питань.

Деталі розгляду кандидатури Дмитра Роїка

Дмитро Роїк закінчив Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (2003) та Одеську національну юридичну академію (2008). З 2010 року працює суддею Малиновського (нині Хаджибейського) районного суду м. Одеси, з 2019 року — безстроково.

За результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 709,71 бала.

ГРД звернула увагу на декларування квартири на померлу бабусю, занижену, на думку громадськості, вартість автомобіля INFINITI QX50 дружини, користування автомобілем INFINITI QX60 матері та систематичні порушення строків розгляду справ і внесення рішень до ЄДРСР. Кандидат надав пояснення щодо цих обставин.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя підтримала три кандидатури та вирішила направити відповідні подання Президенту України.

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