ВРП погодила кандидатуру Руслани Пивоварової на посаду судді Другого ААС: що відомо про неї

ВРП підтримала призначення Руслани Пивоварової суддею Другого апеляційного адміністративного суду.

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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подання Президентові України про призначення Руслани Пивоварової на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

Відомості про кандидата

Руслана Пивоварова у 2012 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію юриста. Має щонайменше сім років досвіду професійної діяльності адвоката. Комісією визнано, що кандидатка є компетентною, доброчесною та володіє державною мовою на рівні, визначеному Національною комісією зі стандартів державної мови.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Пивоварова набрала 729,2 бала.

Зауваження Громадської ради доброчесності

Громадська рада доброчесності (ГРД) звернула увагу на окремі аспекти майнового стану кандидатки.

У лютому 2015 року Руслана Пивоварова набула право власності на квартиру у Харкові вартістю 648 000 грн. На той момент її офіційні доходи з 1998 по 2015 рік становили лише 87 768,96 грн. ГРД також вказала на певну невідповідність між загальними доходами за 1998–2022 роки (924 124,93 грн) та задекларованими у 2022 році готівковими коштами (8 000 дол. США, 85 161 грн та 1 320 євро).

Крім того, кандидатка орендує квартиру в Києві за 24 000 грн на місяць, проте не надала копію договору оренди.

Пояснення кандидата

Руслана Пивоварова надала детальні пояснення щодо всіх зауважень.

Придбання квартири в Харкові. За словами кандидатки, квартиру у 2015 році придбали її батьки за рахунок власних заощаджень, накопичених протягом 2005–2015 років. Сукупний дохід батьків після сплати податків за цей період склав близько 653 000 грн. Частина доходів конвертувалася в долари США та зберігалася готівкою. Вартість квартири за договором становила 648 000 грн (орієнтовно 18 000 дол. США). Таким чином, на думку Пивоварової, джерело походження коштів є офіційним і підтвердженим.

Готівкові заощадження. Кандидатка пояснила, що значну частину доходів у 2020–2021 роках (425 600 грн та 490 800 грн відповідно) конвертувала в долари США. У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії та вимушений переїзд з Харкова її доходи суттєво зменшилися (226 224,73 грн). Саме тому станом на кінець 2022 року вона задекларувала наявні заощадження.

Оренда квартири в Києві. Руслана Пивоварова зазначила, що проживає у квартирі разом із близькою особою та раніше — з колегою. Договір оренди укладала колега, яка згодом виїхала, не залишивши копії. Власники квартири перебувають за кордоном і відмовляються формально оформлювати договір, посилаючись на те, що формальним власником є їхня неповнолітня дитина. Кандидатка стверджує, що неодноразово зверталася з пропозиціями оформити відносини, зокрема дистанційно, але отримала відмову.

Рішення ВРП

ВРП після обговорення вирішила внести подання Президентові України про призначення Руслани Пивоварової на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

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